Nieuwe vzw Magik Events wil Izegemnaar uit zijn kot lokken: “Deze zomer Pekkersfeesten, maar nu eerst Belpop 80’s Tour”

De eerste activiteit van de nieuwe vzw Magik Events vindt op vrijdag 1 april plaats in De Leest en brengt ons terug naar de muzikale jaren 80. Maar er is veel meer op komst. Dat leren we uit een babbel met voorzitter Matthias Leman.

Pa Francis Leman baat al enkele jaren Cultuurcafé De Leest uit en ook zoon Matthias (25) heeft het organiseren in de vingers. “We wilden een vzw oprichten die zich specifiek richt op het organiseren van events om de Izegemnaar uit zijn kot te lokken. Dat mag wel na die coronaperiode.”

Voor mijn job ben ik naar Gent verhuisd, maar ik blijf Izegemnaar

Vrijdag 1 april haalt Magik Events de Belpop 80’s Tour naar De Leest. De succesvolle tournee in het teken van de Belgische muziek uit de jaren 80, is een groot succes en heeft Izegem als laatste halte. Voorzitter Matthias Leman is dan ook trots om met deze voorstelling te kunnen uitpakken in Izegem: “De alom geprezen voorstellingen van Belpop 80’s tonen aan dat de honger naar nostalgie groot is. Met kleppers als Marcel Vanthilt (Arbeid Adelt!), Peter Slabbynck (Red Zebra), Jo Lemaire en Elsje Helewaut (Elisa Waut) wordt het publiek teruggekatapulteerd naar de zalige jaren 80. Elk brengen ze hun beste nummers uit de jaren 80 live en coveren ze ook hits van andere Belpop-artiesten. Een echte aanrader voor alle muziekliefhebbers.”

Uitvinder Belpop

Deejay Gust De Coster zorgt voor de rustpunten met interviews en straffe verhalen uit de Belpop-periode alsof Vrijaf nooit uit de ether verdwenen is. Foto’s, platenhoezen, affiches en tickets uit die tijd zullen het publiek nog meer onderdompelen in de geest van de Belgische muziek van de jaren 80. De Coster vond de radio niet uit, maar wel de benaming ‘Belpop’. We spreken over het begin van de jaren 80, een periode waarin de Belgische rock in de slipstream van de punk en vooral de new wave hoogtij vierde. “Het wordt een feest voor wie heimwee heeft naar de Belpop-gloriejaren en het is een unieke kans om deze kleppers samen aan het werk te zien. Afwezigen zullen ongelijk hebben, want de stop in Izegem zal de voorlopig laatste voorstelling van de tournee zijn”, besluit Matthias Leman. De voorzitter heeft bij vzw Magik Events ook de hulp zijn moeder Kathy Bultynck. De naam MaGiK, verwijst overigs naar de voornamen Matthias, zijn broer Gilles (21) en mama Kathy. “Maar Gilles is nog niet bij de vzw betrokken.” Matthias kan je misschien ook kennen omdat je bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen het bolletje naast zijn naam kon kleuren op de N-VA-lijst en ook beroepshalve werkt hij voor de partij. “Ik ben medewerker van Europees Parlementslid Assita Kanko. Voor het werk moet ik naar Brussel sporen, daarom dat ik iets dichterbij in Gent ben gaan wonen. Ik studeerde er en kende de stad al goed. Maar ik blijf ook een Izegemnaar natuurlijk en vertoef hier nog veel.”

ABBA-gevoel

Magik Events zal ook instaan voor de terrasconcerten die komende zomer op het terras van Cultuurcafé De Leest zullen georganiseerd worden. Verder staan ook een algemene kennisquiz (2 april), de try-out van Denis Nowé (10 juni) en de bustrip met ontbijt naar Werchter Classic (25 juni) geprogrammeerd. “Maar we kijken vooral ook al uit naar de Pekkersfeesten”, klinkt het enthousiast. “Die vinden plaats op 8, 9 en 10 juli in en rond De Leest. Elke dag trachten we een ander publiek aan te spreken. Op vrijdag 8 juli halen we de dansschoenen van onder het stof voor een Dinner & Dance. Twee fantastische tributebands dompelen je onder in de magie van de beste muzikale decennia, terug naar je jeugdjaren waarbij op je stoel blijven zitten een uitdaging zal zijn. We gaan van start met de legendarische groep Queen gebracht door Mother Mercury. De meest authentieke Queen coverband van Europa, brengt een eerbetoon aan de grootste band uit de rockgeschiedenis. Aansluitend ABBA4U, het beste wat er in Vlaanderen te vinden is als u het ABBA-gevoel wil evenaren. Al meer dan 10 jaar houdt deze achtkoppige band alle ABBA-hits live en levendig.”

Punk

Zaterdag 9 juli is een echte festivaldag. “Voor de eerste editie van dit nieuwe festival kan je je vroegere zwarte outfit weer opduikelen. We gaan voor een combinatie van punk, new wave en rock. Pesch, Retired Punx, The Obscure, Der Klinke, Bollock Brothers en Red Zebra kleuren de affiche. Zelfs voor de presentatie hebben we de juiste man op de juiste plaats gevonden. Hij was zelf muzikant in de zwarte periode en is bovenal een kenner: Geerwin Vandekerckhove.”

Zondag 10 juli lokt Magik Events niemand minder dan schlagerkoning Willy Sommers naar Izegem. “De nu al legendarische Willy Sommers brengt 80 minuten lang een liveset van zijn grootste hits met een band van echte rocksterren. We geven het programma ook een Izegemse touch met optredens van De Kemels en Michael Lanzo. Het concert van Willy Sommers vindt zittend plaats in de grote zaal van De Leest. ”

Info en tickets voor alle activiteiten via www.magikevents.be