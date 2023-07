Nieuwe voorzitter Stadsharmonie én nieuwe naam voor jeugdensemble: “De naam verwijst naar het plezier van het musiceren, en naar de muze”

De Koninklijke Stadsharmonie Roeselare krijgt een nieuwe voorzitter. Carl Deboutte laat zich na vijf boeiende jaren opvolgen door Marleen Vanderhaeghe (56) uit Roeselare. Bovendien krijgt het jeugdensemble een nieuwe naam en logo.

Carl Deboutte (66) werd vijf jaar geleden verkozen tot voorzitter, nadat hij al heel wat ervaring had opgedaan als bestuurslid en penningmeester van de Roeselaarse Stadsharmonie. De Roeselarenaar besloot samen met zijn echtgenote Trees te verhuizen naar Oostduinkerke. Carl stond steeds dicht bij de muzikanten en door de verhuis bleek dit niet meer mogelijk. Het bestuur zocht en vond met Marleen een schitterende opvolger. “Toen mij eind vorig jaar gevraagd werd of ik voorzitter wilde worden, heb ik na een korte inloopperiode in het bestuur beslist om het voorstel te aanvaarden. Dit om verschillende redenen”, vertelt Marleen. “Ten eerste, ik hou van muziek en van musiceren. Ik heb trompet en piano leren spelen en ik ben al meer dan 40 jaar lid van de harmonie. Daarnaast geloof ik in de ambities, doelstellingen en het belang van onze vereniging. Het is de bedoeling dat we goede muziek maken, muzikale ontwikkeling stimuleren, musiceren op een zo hoog mogelijk niveau enzovoort. Maar even belangrijk is het sociale aspect. Dat elke muzikant zich bij ons thuis voelt en vrienden kan maken. Het moet voor iedereen een leuke hobby zijn. We hebben heel veel loyale muzikanten in onze vereniging. Onze leden zijn van alle leeftijden (10 tot 88 jaar) en ze kunnen vrijwel op gelijkwaardige basis hun hobby uitoefenen.”

Toekomstgericht

“Maar we moeten toekomstgericht denken, blijven vernieuwen en alle muzikanten blijven inspireren, zodat we in de toekomst de gelegenheid blijven geven om in orkestverband muziek te maken. Ik vind het heel spannend om voorzitter te worden en samen met het bestuur deze uitdagingen aan te gaan. Onder het voorzitterschap van Carl Deboutte werden nieuwe bestuursleden aangetrokken, investeerden we in ons lokaal en startte Jitse Coopman als nieuwe dirigent. Het bestuur en de muzikanten zijn hiervoor heel erkentelijk.”

Ook een nieuw logo

Ook de jeugdwerking vernieuwt. Het Roeselaars Jeugdensemble krijgt een nieuwe naam én een nieuw logo. “We willen aantrekkelijk zijn voor de jonge muzikanten. Een fris logo én een catchy naam horen daarbij. We zijn hier als bestuur echt trots op. Ons ’s Amuze moet een begrip op zich worden. In het logo zitten enkele muziekinstrumenten, niet toevallig uit de drie groepen in een harmonie: de rietblazers (saxofoon), het slagwerk (xylofoon) en de kopers (hoorn). De naam verwijst natuurlijk naar het plezier van het samen musiceren. We amuseren ons elke week. Het verwijst ook naar de muze, de inspiratiebron voor al wie met kunst bezig is.” (RV)