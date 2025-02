Nieuwe namùen voor Cactusfestival in Brugge: Eefje de Visser, Bolis Pupul, King Hannah en Minyo Crusaders

Cactusfestival strooit andermaal met nieuwe namen. Ook Eefje de Visser, Bolis Pupul, King Hannah en Minyo Crusaders zakken deze zomer af naar het Minnewaterpark in Brugge. Ze sluiten aan bij acts als The Black Keys, 2manydjs, dEUS, Slowdive en Merol.

Eefje de Visser mocht eind januari nog de MIA voor ‘beste alternative’ mee naar huis nemen. De Nederlandse die al enige tijd in Gent woont, weet hoe ze popmuziek in haar moedertaal spannend en mysterieus kan maken. Live omzwachtelt de Visser haar prachtige nummers met onvoorspelbare choreografieën en een betoverende lichtshow. Eefje de Visser komt op zondag 13 juli naar Cactusfestival.

Diezelfde dag tekent ook het Britse duo King Hannah, dat in vijf jaar tijd is uitgegroeid tot een vaste waarde in de internationale muziek scene, present. de band klinkt broeierig, dreigend en meeslepend, en is bij momenten ook verrassend groovend. Het duo haalt de mosterd bij PJ Harvey en Portishead.

Feest

Dat er gefeest zal worden op vrijdag 11 juli staat nu al vast, want naast 2manydjs, zal ook Bolis Pupul – labelgenoot op het DEEWEE platenlabel van de Dewaele broers – het podium bestijgen. Bolis, de zoon van Kamagurka, ken je als de helft van het duo Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. Hij bracht vorig jaar zijn eerste soloplaat ‘Letter To Yu’ uit, een warme en dansbare elektronische trip, waarmee hij een ode brengt aan zijn Chinese roots.

Op zaterdag blijft het Minnewaterpark in Oosterse sferen met het Japanse Minyo Crusaders. Minyo Crusaders koppelt de Japanse traditionele volksmuziek – min’yō – aan een zuiderse mix van cumbia, Ethiopische jazz en afro funk. Het resultaat is even verrassend als opzwepend. Te ontdekken op zaterdag 12 juli.

Tickets & info

Tickets voor Cactusfestival zijn te koop via www.cactusfestival.be. De 3-dagentickets en 2-dagentickets za/zo zijn ondertussen allemaal de deur uit. Er zijn nu enkel nog dagtickets voor vrijdag, zaterdag en zondag en 2-dagentickets vr/za. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.