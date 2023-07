Nieuwe muziekschool in Kortrijk: “Enthousiasme overbrengen bij kinderen, jongeren en volwassenen”

Nadat bekend werd dat muziekschool Respiro Dell’Arte (voorlopig) stopt met alle activiteiten stonden zowel de lesgevers als de leerlingen in de kou. Een aantal lesgevers beslisten in mei om samen met de voormalige coördinator zelf dan maar een nieuwe muziekschool op te starten.

Muziekschool Kortrijk is er voor iedereen: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen, beginnelingen en ervaren muzikanten. Alle lesgevers zijn ervaren muzikanten die zowel in het lesgeven als in het muziek spelen uitblinken!

De locatie werd vlug gevonden: basisschool Damiaanschool aan de Pottelberg. “Een ideale locatie”, vertelt Anne De Meester, coördinator van de VZW. “Op wandelafstand van het station, aan een bushalte en met gratis parking. Directeur, Alain Seynhaeve was onmiddellijk zeer enthousiast over een mogelijke samenwerking. Hij ziet het vooral als een bijkomend aanbod voor zijn leerlingen. Maar wij zelf zijn ook zeer enthousiast, het is een mooie frisse school met veel open ruimte en heldere mooie grote lokalen.”

Wachtlijst

Vanaf 1 augustus kan je inschrijven bij de nieuwe VZW Muziekschool Kortrijk. Er zijn privé- instrumentlessen viool, piano, gitaar, saxofoon, cello en zang en ook groepslessen muziekinitiatie voor kinderen en notenleer.

Er werd reeds heel wat werk verricht bij de voorbereidingen: een website werd opgestart, er werden lesgevers gezocht, flyers opgemaakt, een betalingssysteem ingevoerd en er kwam een wachtlijst voor de talrijke geïnteresseerden.

“Er staan nu reeds meer dan 40 leerlingen, kinderen en volwassenen, op onze wachtlijst”, vertelt Frédéric Feys, één van de initiatiefnemers en lesgever saxofoon. “De mensen die op de wachtlijst staan, krijgen voorrang bij de inschrijvingen tot 31 juli. Vanaf 1 augustus zullen de inschrijvingen open staan voor iedereen.”

“We werken met een inschrijvingssysteem waarbij direct ook kan betaald worden”, vult Anne verder aan. “Zo vermijden we dat er facturen onbetaald blijven en dat er plaatsen bezet worden gehouden voor nieuwe inschrijvingen. We hebben hiervoor Bert Six van Artoso uit Wevelgem onder de arm genomen. Hij heeft veel ervaring mee en had een bestaand systeem voor inschrijvingen bij muziekscholen. Het is zowel voor de leerlingen als voor de lesgevers als voor de coördinator een puik systeem om alles op te volgen.”

Genieten van muziek

“Muziekschool Kortrijk staat voor genieten van muziek maken en genieten van muziek leren spelen. Er zijn geen verplichte leerprogramma’s, toetsen of examens. We hebben 12 lesgevers bereid gevonden om les te geven in onze nieuwe muziekschool. We zijn allemaal heel enthousiast om half september te starten met de muzieklessen”, zegt Karolina Prieels, zelf lesgever cello.

Wil jij of je zoon/dochter ook graag muziekles volgen, wacht niet te lang om in te schrijven. Een aantal uren zijn bijna volzet door de wachtlijst.Prijs: 550 euro voor 25 privé-lessen van telkens 30 minuten en 250 euro voor 25 groepslessen van een uur.