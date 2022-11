Nieuwe lichting Stadsartiesten in Kortrijk: stel je voor 15 januari kandidaat

Stad Kortrijk is op zoek naar nieuwe Stadsartiesten. Het initiatief brengt lokaal artistiek talent in contact met de vele organisatoren van straat- en buurtfeesten in Kortrijk. Het is te vergelijken met ‘Buren bij Kunstenaars’, op een laagdrempelige manier beeldende kunst bij jouw buurman of -vrouw brengen, zo brengt Stadsartiesten cultuur naar alle straatfeesten.

Elke inwoner van Kortrijk die een straat- of buurtfeest organiseert kan één keer per kalenderjaar en per straat een door de stad betaald live optreden of animatie boeken. Voorwaarde is dat het feest gratis en publiek toegankelijk is, zonder winstoogmerk. Het initiatief kan zowel binnen als buiten en zowel op privé- als op publiek domein plaatsvinden. Op die manier wil Stad Kortrijk een culturele boost geven aan straat-, buurt- en dorpsinitiatieven en tegelijk tegemoetkomen aan de vraag naar extra speelkansen voor Kortrijks talent.

20 optredens

“In 2022 werden voorlopig 20 optredens gesubsidieerd voor een totaal van 4.200 euro. Dat willen we volgend jaar minstens verdubbelen. Ook de selectie Stadsartiesten moet groter en diverser. Speel je muziek, ben je dj, doe je aan straattheater of cabaret, zit je in een dansgroep, ben je een goochelaar, ben je een krak in kindergrime? Twijfel niet en stel je kandidaat als Stadsartiest voor 2023!” zegt schepen Stephanie Demeyer.

Aantoonbare link

De artiestenselectie wordt jaarlijks vernieuwd. Voor het komende werkjaar (1 april 2023 t.e.m. 31 maart 2024) wordt nu een oproep gelanceerd naar nieuwe artiesten. Heb je een act van minstens een uur? Wil je jouw act brengen op straat- en buurtfeesten? En heb je een aantoonbare link met Kortrijk via wonen, werk of studies? Dan kan je je kandidaat stellen om Stadsartiest te worden.

Mooie opportuniteit

Carola Lazerega, zangeres van de performance act Aidra, speelde via Stadsartiesten eenmalig tijdens de braderie op de Grote Kring. “Het is een mooie opportuniteit voor nieuwe muzikanten in de stad, maar ook voor ervaren artiesten die andere projecten willen uittesten en delen met de lokale gemeenschap. Ik ben blij dat er zo’n platform bestaat, maar het zou nog beter zijn moesten meer mensen Stadsartiesten gebruiken om lokaal talent te ontdekken”, vertelt Carola. Volgens haar kan Kortrijk nog meer halen uit het concept. “Misschien moet de procedure eenvoudiger verlopen? Wij hadden wat meer communicatie verwacht. Daarnaast kan je als artiest niet zelf je budget kiezen, je hangt vast aan de vaste bedragen van 120 euro voor één persoon, 240 euro tot vijf personen en vanaf zes leden word je slechts 360 euro uitbetaald. Dat maakt het voor sommige artiesten wat minder interessant.”