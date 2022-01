Nieuwe band Queen Golem brengt debuutalbum uit: “Grunge uit de jaren 90”

Begin december 2021 gooiden de vijf muzikanten van Queen Golem, een nieuw Roeselaars grunge-rock collectief, met ‘Nomadic’ hun eerste plaat online. “Hopelijk kunnen we onze boreling nu snel eens live promoten”, aldus de band.

Queen Golem bestaat uit leadzanger Simon Clement (30) uit Hooglede, Moorsledenaars Siebe Vanderheere (31) op de drums en bassist Sébastien Decock (31), en het Roeselaarse koppel Jonas Vandewalle (31) op gitaar en achtergrondzangeres-keyboardspeelster Bieke Catteeuw (28). “Tijdens ons jeugdig uitgaansleven en bij optredentjes in de Romen en de Georges, zijn wij elkaar vroeger vaak tegengekomen”, vertelt Sébastien Decock. “In volle coronapandemie vonden we elkaar terug en ontdekten we die gemeenschappelijke passie: live muziek spelen.”

Alle leden deden in verschillende regionale cover- en andere bandjes al flink wat ervaring op. Siebe, Bieke en Jonas speelden zelfs een tijdje samen bij The Memphis Truckdrivers en Simon was jarenlang zanger bij de Gitse band Sinrise. “Tegenwoordig repeteren we bij Bieke en Jonas thuis. Ze bouwden hun zolder om tot een geluidsdichte repetitieruimte. Daar hebben we ook onze plaat opgenomen. Op dat vlak leerden we de voorbije maanden heel veel bij. De bass- en gitaarlijn viel wel mee. Het is vooral de opname van de drums dat technisch iets ingewikkelder ligt.”

Nirvana

“Om nostalgische redenen neigt onze stijl richting grunge uit de jaren ‘90”, glimlacht Sébastien. “Als kind waren we fan van alles wat naar Nirvana en Soundgarden rook. We brengen een unieke combinatie van keiharde grooves, scheurende gitaren, grungy bass en een vleugje psycho in de zang. Op die manier creëren we een explosie van energie met een verrassend afwisselende set. Deze bundeling van muzikale invloeden zorgt voor een rauwe unieke sound. Tegenwoordig repeteren we hoofdzakelijk met koptelefoon, maar dit is vroeger al anders geweest. Toen stonden we niet echt stil bij de gehoorschade die muziek maken in dergelijke kleine ruimtes kon opleveren. Om het livegevoel na te bootsen speelden we ook in de feestzaal van De Mooie Molen.”

Leadzanger Simon is ook de tekstschrijver van dienst. “Zijn teksten klinken nogal donker maar ze werken therapeutisch. Hij komt met een tekstje of Jonas speelt een riff en tijdens repetities groeit dit organisch naar een nummer, waar we ons allemaal kunnen in vinden. Veel vrienden wisten dat we druk aan het repeteren en opnemen waren. Die waren natuurlijk content toen de plaat eindelijk uitkwam. De commentaren zijn unaniem lovend.”

Eigenlijk heeft deze band, die onlangs de Rock & Pop Rally van Kortemark won, hun album nog geen enkele keer voor een live publiek mogen brengen.

“In de loop van 2022 hopen we die boreling tijdens liveshows te kunnen promoten. Daarna zullen onze nummers hun eigen weg wel vinden. Tegenwoordig zijn we druk bezig met videoclips en creëren constant nieuw werk. In de hoop wat naam te maken en optredens te verzamelen, schrijven we ons overal in. We zien wel wat er uit de bus komt.”