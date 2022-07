Nieuwe artistiek directeur Jan Van den Borre: “MA Festival met open blik op de samenleving”

Van 5 tot en met 14 augustus vindt naar jaarlijkse gewoonte het MA Festival plaats op meerdere locaties in Brugge. Deze editie van dit festival voor Oude Muziek betekent de vuurdoop voor de nieuwe directie: artistiek leider Jan Van den Borre en zakelijk directeur Adèle Querinjean.

Tien dagen lang neemt MA Festival het Concertgebouw Café over en doopt het om tot MA Café. Dat wordt een plek voor praten en plannen, ontmoeten en verbinden, luisteren en spelen voor en na de vele concerten.

Afscheid

Het MA Festival Brugge heeft een nieuwe directie. Na vijftien jaar nam Tomas Bisschop afscheid van dit festival, om zich volop te kunnen concentreren op het ensemble Vox Luminis. Zijn opvolger als artistiek directeur Jan Van den Borre is geen onbekend gezicht in Brugge en in de internationale oudemuzieksector. Als muzikant speelde deze Gentenaar bij Collegium Vocale Gent, Anima Eterna Brugge en Vox Luminis. Daarnaast is hij intendant bij Il Gardellino Orchestra.

Zakelijk leider Adèle Querinjean is uit de Oostkantons (Weismes) afkomstig. Deze master in de kunstgeschiedenis aan de Luikse Universiteit en master saxofoon aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel maakte jarenlang deel uit van het A’Meuse Saxophone Quartet en was eerder productieleider bij B’Rock Orchestra en bij Collegium Vocale Gent. Ze is ook label manager van Passacaille Records.

Hun ambitie? Jan Van den Borre: “Het MA Festival was al jarenlang mijn venster op de wereld van de oude muziek. Ik kwam naar Brugge om er te zien wat ik enkel daar kon horen. De mooiste muziek, gespeeld door de beste muzikanten, duwde me op een pad dat ik sindsdien niet meer heb verlaten. Het festival is internationaal gerenommeerd en speelt een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van veel jonge musici. Brugge als podium, ontmoetingsplaats en vertrekpunt. Ik wil MA Festival verder uitbouwen als een festival met een mooi evenwicht tussen traditie en vernieuwing en met een open blik op kunst en maatschappij. ”

Verborgen parel

Benieuwd hoe de nieuwe artistiek directeur al zijn stempel drukt? MA Festival lanceert alvast twee nieuwigheden: MA Academy, een tweejaarlijks initiatief in samenwerking met Il Gardellino, B’Rock Orchestra en Concertgebouw. Jonge musici komen een week samen in Brugge om er onder leiding van Bertrand Cuiller en samen met sopraan Déborah Cachet te werken aan een programma met de mooiste werken van Jean-Philippe Rameau.

Geïnspireerd door het feit dat sommige van de meest innovatieve verwezenlijkingen, zowel in de muziek als in de beeldende kunsten, het werk zijn van jonge, getalenteerde individuen, biedt MA Festival een podium aan inspirerende artiesten die jonger zijn dan 33. Hiervoor is Elina Albach curator. Zij programmeert vier concerten onder de naam ‘Younger than Jesus’.

Enkele hoogtepunten? MA Festival opent op 5 augustus met de masque Cupid and Death in het Concertgebouw: een verborgen parel van de Engelse 17de eeuwse barok. Wanneer Cupido en de Dood de nacht doorbrengen in dezelfde herberg worden hun pijl en boog verwisseld, met complete chaos tot gevolg. Dat is de ietwat macabere plot van Matthew Lockes en Christopher Gibbons masque Cupid and Death uit 1653. Met zijn komische dialogen, groteske dansen, recitatieven en abstracte liederen effende dit werk het pad naar de Engelse opera.

Op maandag 8 augustus brengt het ensemble Siglo de Oro Byrds ontroerende en passionele motetten naar de kerk van Lissewege. William Byrd is één van de bekendste componisten in het door godsdienstconflicten geteisterde Engeland van de 16de eeuw. Byrd, zelf een rasechte katholiek, componeerde muziek voor de Anglicaanse eredienst. Trouw aan zijn geloof bleef hij ook muziek componeren voor clandestiene katholieke bijeenkomsten.

La Marseillaise

Verschiet niet, als op dinsdag 9 augustus het Franse volkslied La Marseillaise op ’t Zand weerklinkt. Want in de kamermuziekzaal van het Concertgebouw zal klavecinist Justin Taylor een repertoire van Franse vrijheidsliederen uit de 17de en de 18de eeuw, met nadruk op de Franse revolutie, vertolken.

Als slotconcert op zondag 14 augustus in het Concertgebouw werpt B’Rock Orchestra een licht op één van de eerste gekleurde Westerse componisten, Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George, maar ook op enkele zwarte bladzijden uit onze muziekgeschiedenis. Händel componeerde zijn beroemde werken Esther, Acis and Galatea en de Chandos Anthems voor broodheer James Brydges. Die had aandelen in de South Sea Company en de Royal African Company, beide betrokken bij overzeese slavenhandel…

Info: www.mafestival.be