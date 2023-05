Nieuw tweedaags festival Contrast bij Leopold I-monument in De Panne: “De unieke locatie is iconisch”

Op 6 en 7 juli zal op de Esplanade in De Panne bij het Leopold I-monument het gloednieuwe festival Contrast Festival doorgaan. Organisator is Aron Sirjacobs, die ook het gezicht is achter Helmgras in Koksijde eind augustus.

Aron Sirjacobs (27) is een echte ondernemer. Hij baatte onlangs nog technoclub Contrast uit in Gent. Op dit moment concentreert de Oostduinkerkenaar zich op Contrast Summerbar langs de Koninklijke Baan in Koksijde. Hij bruist van de plannen en in juli organiseert hij Contrast Festival in De Panne. Hij sloeg daarvoor de handen in elkaar met Westcoast Events en het evenement heeft ook steun van de gemeente De Panne.

Unieke locatie

“De festivalkalender zit al redelijk vol dus kozen we voor een donderdag en een vrijdag. Op donderdag 6 juli kan je vanaf 18 uur komen raven. Vrijdag openen we de deuren op hetzelfde uur en het is telkens tot middernacht”, vertelt Aron. “De locatie is iconisch. Ik heb al ervaring met evenementen langs de dijk, maar wilde in De Panne op zoek gaan naar een unieke locatie en daar dan een concept rond uitwerken. Het Leopold I-monument op de Esplanade is een toffe locatie die iedereen kent. Er zijn daar al eerder evenementen doorgegaan, maar niet op onze manier. Wij doen het op een originele manier, waarbij het podium voor het monument komt. Het monument en de zee blijven zichtbaar. Ik verwacht een Boiler Room-vibe.”

Line-up

Aron zal zelf ook een set spelen op het festival. “We wilden niet het zoveelste commerciële festival zijn. Op de line-up staan onder meer Virtual Zone, Volunt Barbati, Helena Lauwaert, Veedewee, Galle, Nastya Dikikh, Muze, Vinyllacream, Barrieclaat, Maharti, Ram Godt, Carlos Go, Felix Porte en Ferre Touquet. Zelf draai ik als Sir Jacobs ook een set. Qua bezoekersaantallen is het voor een eerste keer altijd koffiedik kijken. Donderdag hoop ik dat er toch enkele honderden festivalgangers afzakken. Op vrijdag hoop ik de 2.000 aan te tikken.”

Voor Aron blijft het niet bij dit project. “Ik blijf bezig met nieuwe dingen en eind augustus organiseer ik weer Helmgras in Koksijde”, besluit hij. (API)

Info en tickets: www.contrastclub.be, een ticket kost 15 euro en is verkrijgbaar via https://bit.ly/ContrastFestival.