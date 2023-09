Nieuw koorseizoen gaat van start met verfrissende aanpak

Het koorseizoen staat voor de deur en het belooft een opwindend nieuw hoofdstuk te worden voor de koren van Nieuwpoort en Middelkerke.

Dit jaar gooien ze het over een andere boeg met een volledig vernieuwde aanpak. Ze hebben zich ten doel gesteld om elk mogelijk fout stemgebruik systematisch in kaart te brengen. “Vanaf nu zullen de zangers zich verdiepen in een scala aan stemgeluiden en klanken, variërend van balken tot brullen, van gillen tot krijsen en nog veel meer. Dit alles met een duidelijk doel voor ogen: ontdekken wat ze absoluut moeten vermijden tijdens het zingen”, aldus musicus Léon-Bernard Giot, die in Melle woont maar een tweede residentie heeft in Middelkerke.

Dirigent Léon-Bernard Giot trekt een interessante parallel met andere levensgebieden: “Om iets nieuws te leren, moet je vooral begrijpen wat je moet vermijden. Hetzelfde geldt voor zingen.” Deze uitspraak komt niet uit het niets. Na een rijke carrière als professionele zanger, koor- en orkestleider en zangpedagoog met expertise in natuurlijke ademhaling voor sprekers, zangers en blazers, heeft hij de ervaring en autoriteit om dergelijke uitspraken te onderbouwen. “Het ultieme doel is om samen met andere koorleden een prachtig repertoire op te bouwen om het muziek liefhebbende publiek te betoveren”, zegt een ambitieuze Léon-Bernard.

Muzikale achtergrond

Hij gaat verder: “Vaak denken mensen dat ze goed kunnen zingen, zonder te beseffen hoezeer ze in werkelijkheid afdwalen van de juiste klank. Hoeveel koorzangers hebben ooit zichzelf beluisterd via een opname? En hoeveel koren maken gebruik van een laboratorium waarin elke stem individueel wordt opgenomen? Meestal hebben koren een dirigent met een achtergrond als muzikant, maar zelden als zanger of zangpedagoog. Koren die toegang hebben tot een kenner van stemgeluiden zullen zelden geconfronteerd worden met onaangename klanken of stemproblemen.”

Als je wilt deelnemen aan dit intensieve koorprogramma, waarbij alle koren onder leiding staan van dezelfde dirigent, ben je van harte welkom op de repetities. Deze vinden plaats op zaterdag van 17.30 uur tot 19.30 uur bij De Zilte Hartegalmen in Nieuwpoort. (PG)

Voor meer informatie over het koorseizoen kun je contact opnemen met Léon-Bernard Giot via 0476 431 990.