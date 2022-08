Nieuw gesmaakt project van Crossbones Trombones voor het eerst voorgesteld op Festival Dranouter: “Breder publiek aanspreken”

Zaterdag stond de vijf trombonisten van Crossbones Trombones in de Cirque om er hun nieuw project met elektronische beats voor te stellen. De komende weken en maanden touren ze nog verder in Europa en Amerika.

Het kwintet van Crossbones Trombones telt drie leden met roots in onze provincie: Søren Brassaert is afkomstig uit Ieper, terwijl de roots van Peter Delannoye en Bram Meese in Tielt liggen. De andere twee trombonisten zijn Lode Smeets en Pieter Vandermeiren.

Breder publiek

Met hun band willen ze nieuwe accenten leggen en in Dranouter stelden ze zaterdag tussen 18 en 19 uur hun nieuw project voor in de Cirque. “We zijn al vijf jaar bezig met Crossbones. En het is tijd om onze grenzen te verleggen. Mensen zien trombones vooral als klassiek instrument. Wij willen onze sound voor een breder publiek brengen met ons nieuw project waarbij we meer elektronische beats verwerken”, vertelt Bram Meese.

Het was de eerste keer dat de band hun nieuwe sound voorstelde. “Er was eergisteren wel een try-out in Geraardsbergen, maar dit was voor een groter publiek. Het is uiteraard heel spannend want er kon veel mislopen, maar het heeft onze verwachtingen zeker ingelost”, glundert Peter Delannoye. “We kozen voor een zomerse outfit met partyvibe, om ook hier uit onze comfortzone van klassieke kledij te treden.”

Voor Søren Brassaert heeft het festival een grote betekenis. “Als 15-jarige mocht ik hier als jonge snaak voor het eerst op de camping blijven. Intussen speelde ik al enkele keren met andere orkesten, nu was het de eerste keer met onze band.”

Buitenland

Het nieuwe project wordt de komende periode vooral in het buitenland voorgesteld. “We trekken onder meer naar Griekenland, Polen en Oostenrijk. Volgend jaar staat Amerika op de planning. In eigen land is het nog wat koffiedik kijken. Organisatoren mogen ons altijd contacteren”, grijnst Bram.

De muzikanten zijn nog niet van plan om meteen naar huis te trekken. “We proberen als West-Vlamingen zeker nog Het Beste van het Westen mee te pikken, maar eerst genieten van een drankje in de backstage”, besluit Søren.

Meer info via de website van Crossbones Trombones.