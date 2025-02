Niels en Metejoor terug op podium van Moen Feest

Kort nadat Niels Destadsbader vrijdag bekend maakte dat hij, na een rustig 2024, dit jaar terug op heel wat festivalpodia zal staan, ontvingen we het bericht van de organisatoren van Moen Feest dat Niels ook bij hen op het podium zal staan.

Niels zal op zaterdag 5 juli te zien zijn, de festivaldag met als thema: All Stars Saterday. Hij mag die dag afsluiten. Niels was in 2023 met succes ook al te gast op Moen Feest.

Ook werd Metejoor, die eveneens een break nam, aan de lijst met headliners toegevoegd voor die zaterdag. Ook hij is geen onbekende op het Moen Feestpodium. Verder zullen op 5 juli ook Andre Hazes en Luna te zien en te horen zijn. Zo zijn al vier van de zes artiesten op zaterdag bekend gemaakt.