Niels Destadsbader zoekt singles voor feestje (en videoclip) in Bierkasteel

Niels Destadsbader is op zoek naar singles! Hij wil met hen een feestje bouwen én een videoclip opnemen, komende vrijdag in het Bierkasteel in Izegem. Dat vertelde de zanger op radiozender MNM.

Niels Destadsbader heeft nog maar net zijn nieuwe single ‘Ik neem er één’ uit. En aangezien woordgrapjes Niels niet vreemd zijn, gaat hij om dat te vieren nu ook op zoek naar… singles. Meerbepaald om er ook ‘ééntje te nemen’ op zijn kosten. Komende vrijdag 24 juni organiseert hij een heus singlefeest in het Bierkasteel in Izegem. Hij maakt van de gelegenheid ook gebruik om een nieuwe videoclip op te nemen. Dat kondigde hij maandagmiddag aan op radiozender MNM.

Wie er bij wil zijn, kan een duoticket proberen te bemachtigen via de zender. Daarvoor kan je luisteren naar De MNM Blokhut of inschrijven via de site. Dat kan via hier.