Niels Destadsbader mikt op Zomerhit met Nederlandse rastazanger: “Ontstaan vanuit buikgevoel”

‘Liefs voor later’, zo heet het nieuwste nummer van Niels Destadsbader. Daarvoor sloeg hij de handen in elkaar met de Nederlander Kenny B., die bij ons een bescheiden hitje had met ‘Parijs’. Een ongewoon duo, maar waarbij het naar eigen zeggen wonderwel klikte.

Wie één van de concerten van ’10 jaar Niels & Wiels’ dit voorjaar meegepikt heeft, zal het nummer misschien herkennen, want onder meer in Oostende zong hij het al op zijn eentje voor een publiek. En afgaande op de reactie toen heeft de Deerlijkse zanger weer een oorwurm beet.

Voor ‘Liefs voor later’ werkt hij samen met de Nederlandse rastazanger Kenny B. Die scoorde bij de bovenburen een grote hit in 2015 met het nummer ‘Parijs’, wat ook bij ons een bescheiden radiohit werd. “Ik schrijf al jaren met Mickey (Miguel Wiels, red.) en het leek ons interessant om ook eens andere schrijfcombinaties uit te proberen, kwestie van wat extra zuurstof in ons materiaal te brengen. We spraken enkele mensen aan in België, maar ook Nederland, om te vermijden dat we bij de usual suspects zouden uitkomen. Geheel toevallig raakten we in contact met Kenny B., die ik eigenlijk los van dat nummer niet kende. Hij zag dat wel zitten en zo spraken we eens af. Alleen had die eerste ontmoeting nogal wat voeten in de aarde. Ik had de straat ingegeven op mijn GPS, maar die had een andere Nederlandse stad aangeduid. Ik vloekte nogal omdat ik een uur te laat zou zijn, en dat ik zo niet bepaald een goeie indruk zou maken. Alleen bleek Kenny onze afspraak vergeten, en was hij zelf nog een halfuur later. Bovendien had hij nog zijn eigen vuilnisbak aangereden, waardoor zijn auto – waar hij erg op gesteld is – nog een flinke deuk had. Enfin, we hadden wel een goed verhaal om te vertellen toen we elkaar dan zagen en het ijs was meteen gebroken.” (lacht)

Zomerhit?

Het klikte naar eigen zeggen tussen de twee, en ook songtekstgewijs zaten ze vrij snel op dezelfde golflengte. “Bij wijze van test hadden we die lijnen ingezongen, maar toen we die demo achteraf terughoorden, bleek dat onze stemmen wel heel goed samen pasten. We zijn met die demo op onze platenmaatschappijen afgestapt, en zij dachten er ook zo over. Toen zijn we er helemaal voor gegaan. Wat ik zo fijn vind, is dat het zo ontstaan is vanuit ons buikgevoel. Carrièregewijs was het misschien logischer geweest naar de buitenwereld toe als ik misschien een duet had gemaakt met een jonge prente, maar niemand had vast kunnen denken dat het een 61-jarige Nederlandse rastazanger zou zijn.” (grijnst) “Maar het is zo’n fijn nummer geworden. Echt eentje waar je instant vrolijk van wordt en heel zomers aanvoelt.”

Wat ons naadloos brengt bij de Zomerhit, waarvan Niels er al enkele op zijn schouw heeft staan. “Ik wil voor elk nummer mijn uiterste best doen, en het is vooral belangrijk dat het publiek daar een goed gevoel aan overhoudt. De Zomerhit presenteren is al heel fijn, en die straks weer winnen zou helemaal de kers op de taart zijn, zeker omdat de uitreiking plaats vindt op mijn 35ste verjaardag. Maar ik wil niet op de feiten vooruit lopen, eerst zien wat dit nummer teweeg brengt. Misschien zorgt het voor optredens in Nederland, en voor Kenny B. bij ons. Dat zou heel fijn zijn. Het is ook een uitdaging, want de trouwe fans zijn dit soort samenwerkingen misschien niet gewoon. Bovendien is het ook een kans om een nieuw publiek aan te boren, en het is altijd weer spannend om dan van nul te beginnen.”

TikTok

Over fans gesproken: sinds kort is Niels ook actief op… TikTok. “Ik ben dan wel 34, maar nog niet te oud voor TikTok. Hoop ik.” (lacht) “Het is vooral een fijne manier om een jonger publiek aan te spreken. Ik ben heel benieuwd wat dat doet. Ik hoop dat zij ook helemaal mee zijn met het nieuwe nummer.”

En voor de fans is er nog meer goed nieuws: binnen enkele weken duikt Niels opnieuw de studio in. “Er staan heel wat songs klaar om op te nemen, en net als op de vorige albums staan er wat persoonlijke nummers op. Maar over het algemeen is het iets meer up tempo geworden in vergelijking met vroeger.”

Het wordt overigens een drukke zomer voor Niels, want naast de presentatie voor de Zomerhit en wellicht een passage bij Tien om te zien, staan er ook heel wat optredens op het programma. “En dan denken we ook weer na over nieuwe televisieprogramma’s. Dus nee, ik ga me nog niet meteen vervelen. Maar zolang ik kan doen wat ik het liefst doe én daar mensen mee blij maak, ben ik een heel gelukkige mens.”

‘Liefs voor later’ van Niels Destadsbader & Kenny B. is nu te horen via de verschillende streamingsdiensten.