Niels Destadsbader is eerste (West-)Vlaamse artiest met nummer 1-hit in Suriname (en viert dat met videoclip)

Zanger Niels Destadsbader uit Deerlijk is blij verrast met het nieuws dat ‘Liefs Voor Later’ ook aanslaat in Suriname. Daar was hij onlangs om een videoclip op te nemen. “Dat het daar op nummer één staat, is echt niet te geloven.”

Oorspronkelijk wilde Niels wat extra zuurstof brengen in het schrijven van nummers, maar geheel toevallig kwam hij uit de Nederlandse zanger Kenny B. De twee bedachten het nummer ‘Liefs Voor Later’, maar initieel zouden ze het niet samen brengen. “Alleen klonk die demo zo goed, dat we er helemaal voor gegaan zijn”, vertelde Niels onlangs aan De Krant van West-Vlaanderen.

En met succes, want de oorwurm van jewelste is ook genomineerd voor de Zomerhit. Volgende maand weten we of hij zijn vijfde kan verzilveren. Om dat wat luister bij te zetten, lanceert Niels vandaag de videoclip die bij het nummer hoort. De opnames gebeurden daarvoor in Suriname, waar Kenny werd geboren. Hij nodigde Niels uit en dat bezoek werd een succes, want ze werden er zelfs door de president ontvangen. Opvallend: de clip werd ingeblikt door een lokaal team.

De videoclip werd ingeblikt door een lokaal team. © GF

Maar er is nog meer goed nieuws, want het nummer staat momenteel ook op nummer één in de hitlijsten in Suriname, zo meldt de platenmaatschappij CNR Records. Na vier nummer 1-albums, negen MIA’s, vier Zomerhit-winsten, acht Sportpaleis-concerten, miljoenen streams, meer dan 200.000 verkochte albums, een zeer opgemerkte Liefde Voor Muziek-deelname en talloze hits, is dit nog iets opmerkelijks dat hij aan zijn palmares mag toevoegen. Voor Kenny B, de meest succesvolle Nederlandse artiest in Suriname, is het al zijn twaalfde. Een record.

Heel wat fans van Kenny B hebben ook Niels in de armen gesloten. © GF

Niels is wellicht de eerste Vlaamse artiest, en al zeker de eerste West-Vlaming, die in het Zuid-Amerikaanse land een nummer één scoort. “Man, man, man. Wie had dat in godsnaam gedacht dat ik ooit een hit zou scoren in Suriname?”, aldus Niels. “Ik wist dat het liedje daar populair is en veel wordt meegezongen. Dat op zich vond ik al gek. Maar dat het nu ook op nummer 1 staat is echt niet te geloven. Dit had ik totaal niet verwacht.”

