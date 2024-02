Nicolas (25) uit Desselgem waagt zijn kans in The Voice van Vlaanderen

Onlangs ging op VTM een nieuw seizoen van de zangwedstrijd ‘The Voice van Vlaanderen’ van start. Een van de deelnemers tijdens de derde Blind Auditions van nu vrijdag 2 februari is Nicolas Van Compernolle.

De 25-jarige Desselgemnaar ademt muziek. Van kindsbeen af is Nicolas gebeten door de microbe die hem tot op heden niet meer los laat. “Ik was amper vijf jaar toen ik aan de Sint geen lego maar de CD ‘Greatest Hits van Queen’ op mijn verlanglijstje plaatste”, vertelt Nicolas die International Business Management studeerde aan de Universiteit van Antwerpen. “Op 11-jarige leeftijd was dat een Pioneer dj-mengpaneel. Zo begon ik muziek te mixen. Ondertussen maak ik mijn eigen muziek onder de naam NVCmusic”, vertelt Nicolas.

Zanglessen

“Muziek maken maakt me echt blij. Op een podium staan maakt me gelukkig en doet me leven. Pas enkele jaren geleden kwam daar voor het eerst zingen bij. Zoals iedereen zing ik wel eens onder de douche, iets wat ik dan ook al van kindsbeen af doe. Mijn ouders en collega-dj’s vonden dat zo slecht nog niet wat mij deed beslissen om me in te schrijven voor The Voice Van Vlaanderen. Ik moest iets doen hé (lacht). Zanglessen volgde ik tot op heden nooit. Zingen of muziek maken? Ik doe het allebei heel graag. Muziek draaien doe ik al vijftien jaar. Nu is dat onder andere op vrijdag en zaterdag in Club40 op de Grote Markt in Antwerpen en op woensdag in Bonaparte”, zegt Nicolas.

Sicilië

“De liefde voor muziek is voor mij heel groot. Dit is mijn leven. Het staat in de sterren geschreven dat ik daar dan ook iets mee wil doen in mijn verdere leven.

Ik woonde elf jaar met mijn ouders in Sicilië, maar om verder te studeren verhuisde ik terug naar België vier jaar geleden. Ook talen zijn voor mij een passie. Zo spreek ik Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans en een beetje Chinees. Dit kan mij misschien wel helpen in mijn verdere carrière. Wie weet.” (ELD)