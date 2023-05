Nico Logghe 20 jaar dirigent Houtlands Harmonieorkest

Nico Logghe, algemeen directeur van De Academie in Ieper, is precies 20 jaar dirigent van het Houtlands Harmonieorkest. Dat liet de muziekvereniging niet onopgemerkt voorbijgaan. De artistieke leider van de harmonie werd in de bloemetjes gezet.

De hulde had plaats na een try-outconcert in de repetitieruimte ‘t Centrum. Nico kreeg er felicitaties vanwege zijn muzikanten, het bestuur en burgemeester Kristof Audenaert. Hij mocht namens de harmonie een karikatuur van cartoonist Luc Descheemaeker, alias O-Sekoer, in ontvangst nemen, plus een grote fles klassewijn.

Het Houtlands Harmonieorkest, toen nog De Jongelingskring genoemd, beleefde zijn dirigentenwissel op 5 februari 2003. Willy Verhelle, die 35 jaar de muziekvereniging artistiek had geleid, gaf het dirigeerstokje toen officieel door aan Nico Logghe.

Willy tipte destijds Nico zelf als zijn opvolger. Tijdens een repetitie stopte hij ondervoorzitter Joost Cuvelier een bierkaartje in de hand met de naam en het adres van Nico Logghe. Die zou mijn gedroomde opvolger zijn, zei hij. Contacteer hem maar.

Lof voor de dirigent

Erevoorzitter Luc Vanderper is 20 jaar voorzitter van de harmonie geweest. Hij werd in het voorjaar van 2021 in die functie opgevolgd door Dajo Huylebroeck.

Tijdens het huldemoment voerde Luc het woord. Hij loofde de vele kwaliteiten van Nico Logghe, die naast het Houtlands Harmonieorkest ook de harmonie Ypriana onder zijn hoede heeft.

“Dankzij Nico bereiken we een hoog artistiek niveau met onze vereniging”, aldus Luc. “Plus: de blaasmuziek heeft het oubollige imago van zich afgeschud dat bij heel wat mensen leefde.”

Ook burgemeester Audenaert had woorden van lof voor de gevierde dirigent. “De manier waarop je erin slaagt om binnen de harmonie alle muzikale neuzen in dezelfde richting te laten wijzen, dwingt respect af”, zei hij.

Nico Logghe dankte voor de geschenken en de mooie woorden. “Als het van mij afhangt, doen we er nog ettelijke jaren van goede samenwerking bij”, klonk het. (JS)