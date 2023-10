Nick Beernaert richt nieuwe coverband U-Nick op: “Uniek muzikaal avontuur”

Nick Beernaert is geen onbekende als het op muziek maken aankomt. Hij is niet alleen de frontman van tributeband U2be, maar hij staat ook solo op het podium. Op zaterdag 18 november gaat de eerste show van zijn nieuwe coverband U-Nick in première in het Entrepot in Brugge en daarna hopen ze elk podium in Vlaanderen te veroveren.

“Ik kruip nu en dan in de huid van Bono van U2 tijdens de concerten met U2be, maar ik wou ook heel graag iets doen buiten de tributewereld en mezelf zijn in plaats van een rol te moeten spelen”, aldus Nick Beernaert (51), die samen met zijn vrouw Sofie Boterman en kinderen aan de P.D. Vanhautestraat in Edewalle woont. “Ik heb het als muzikant nodig om soms eens iets compleet anders te kunnen doen. Ik kwam in contact met enkele nieuwe muzikanten die me gelukkig konden depanneren toen enkele vaste muzikanten plots hun kat stuurden. Ik was onder de indruk van die nieuwe musici, want ze waren vooral technisch heel erg sterk. Zo is U-Nick ontstaan, niet alleen een woordspeling met mijn naam, maar het hele concept is ook uniek, want met mijn zeskoppige coverband wil ik van elke gelegenheid een feest maken We brengen voor elk wat wils en we passen op ieder event.”

Gedreven muzikanten

“De band speelt een stomende set van anderhalf uur die bestaat uit unieke en onvoorspelbare Engelstalige covers. Er is pop, rock en funk en we brengen nummers van zowel Eric Clapton, Tom Jones als Harry Styles. Ook mijn bandleden zijn uniek: zo heb je Stefaan Delrue op bas en Peter Theuwen en Jurgen Demeyere spelen gitaar. Jean-Marie Huys neemt de toetsen voor zijn rekening en Andy Latruwe neemt plaats achter de drums. Al mijn muzikanten spelen ook nog in andere bands, waar ze hoge toppen scheren: de gitaristen spelen in The Heartsclub Band, een Beatles tributeband, de drummer en de keyboardplayer spelen bij de bekende groep Dust”, aldus Nick Beernaert.

“De muzikanten brachten heel wat nummers aan die nu in de playlist zitten en tijdens onze laatste repetities hebben we nog een nummer toegevoegd dat ons eigenlijk te moeilijk leek, maar het is ons toch gelukt om er onze versie van te maken. Het is lang geleden dat ik zo’n gedreven muzikanten achter me staan had. Dit nieuwe project had ik echt nodig, want covers spelen geeft je heel wat vrijheid. We brengen elk nummer op onze eigen manier. Willen we twee keer een solo spelen in een bepaald nummer, dan doen we dat gewoon. Onze U2-nummers spelen we altijd heel getrouw na, want dat is wat het publiek wil horen bij een tributeband. Covers geven ons veel meer de mogelijkheid om te freewheelen.”

Stijlvolle band

“Op zaterdag 18 november stellen we U-Nick voor aan het grote publiek in het Entrepot in Brugge. Ik ben lang op zoek gegaan naar een zaal die zich ertoe leende en die betaalbaar was. Heel wat mensen die meewerken aan U-Nick komen uit de regio Brugge, dus de beslissing was snel genomen. Het moest ook 18 november zijn, want er staat tijdens onze première een serieuze surprise-act gepland. Meer kan ik er vanzelfsprekend niet over zeggen”, lacht Nick.

“Het is de bedoeling dat we met U-Nick overal gaan optreden. Ik mocht met U2be al optreden op de Gentse Feesten, dus tegen zomerfestivals zeg ik geen neen. Maar ook markten, braderieën of bedrijfsfeesten willen we muzikaal onveilig gaan maken. Ik wil wel nog even benadrukken dat we geen partyband zijn. We zetten dus geen hoedjes op en trekken geen kleurrijke, gekke pakjes aan. We spelen onze set op een stijlvolle manier, zonder daarom aan leute op het podium in te boeten. Het begin van U-Nick is zeker niet het einde van U2be, de combinatie van de twee is zeker mogelijk. Ook mijn solowerk gaat nog voort, want in december breng ik een nieuwe Nederlandstalige single uit. Ik heb heel veel te danken aan mijn vrouw Sofie, want mocht ik haar niet hebben, het zou me allemaal niet gelukt zijn om te doen wat ik nu zo graag doe. Ons allereerste concert in het Entrepot in Brugge start op 18 november om 19 uur. Er is eerst een voorprogramma van Strings & voices, een akoestische coverband. Tickets kosten 12 euro en die kan je verkrijgen via mijn website www.u-nick.be. De avond zelf betaal je 15 euro”, besluit Nick.