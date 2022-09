New Yorkse Fun Lovin’ Criminals plegen hold-up op Koninklijke Stadsschouwburg in Brugge

Op zaterdag 22 oktober ontvangt Cultuurcentrum Brugge de Fun Loving Criminals, een Amerikaanse alternatieve rockgroep uit New York, in de stadsschouwburg. Midden de jaren 90 bestormden de Fun Lovin’ Criminals de festivalweides, onder andere Rock Torhout in 1996, met een mix van rap en rock. Ondertussen is de samenstelling van de band wel grondig gewijzigd.

Ongetwijfeld hebt u de hit Booby Snacks al gehoord. Een nummer over het overvallen van een bank onder invloed van valium. Het nummer kende een tweede leven in Quentin Tarantino’s films Reservoir Dogs en Pulp Fiction. Of herinnert u zich nog het live concert van de Fun Lovin’ Criminals op de weide van Rock Torhout in 1996?

Eén origineel groepslid

Anno 2022 maakt nog slechts één muzikant deel uit van de oorspronkelijke band: basgitarist Brian ‘Fast’ Leiser. Medestichter en zanger-gitrarist Hugh ‘Huey’ Morgan verliet vorig jaar de groep, die de voorbije decenia ook al drie drummers versleet. Voor de huidige Europese ‘zilveren’ jubileumtournee, waarop de groep zijn toekomstig, zevende album live wil voorstellen, krijgt Brian Leiser het gezelschap van gitarist Naim Cortazzi en drummer Frank Benbini.

“De New Yorkers blijven hun stevige riffs en vette baslijnen combineren met hun hits als ‘Scooby Snacks’ en ‘The Fun Lovin’ Criminal’. Hun live reputatie is sedert hun debuutjaren nog gegroeid”, verzekert de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock. Ook Olivier Van Acker, woordvoerder van het Cultuurcentrum Brugge stelt ons gerust: “Hoe jammer het ook is dat Huey de band verliet, Fun Lovin’ Criminals blijft het publiek onderdompelen in dezelfde feestervaring en 90’s feel good. Ze klinken dus nog steeds even vet als vroeger. Dat bewezen ze deze zomer tijdens enkele stomende festivaloptredens.”

Hold-up

Volgende maand plegen de Fun Loving Criminals een aangekondigde hold-up in de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg. De Brugse pluchen palace zal daveren op zijn grondvesten. “Ongetwijfeld zullen deze vrolijke criminelen ook jouw muzikaal hart met veel plezier veroveren”, voorspelt Nico Blontrock.

Als support brengen de Fun Lovin’ Criminals het ‘Project Blackbird’ mee. Dat is een groep rond zanger Ming Nagel, gitarist Alan Roberts, multi-instrumentalist Jamie Varley en Jon Read, voormalig trompettist van The Specials. Hun muziek baadt in een donkere, meer elektronische sfeer, zoals blijkt uit hun debuutalbum ‘Endurance’.

Ozark Henry

Het Cultuurcentrum Brugge kijkt dezer dagen ook reikhalzend uit naar de komst van muzikale toppers als Ozark Henry (de Kortrijkzaan Piet Goddaer viert op donderdag 29 september de twintigste verjaardag van zijn baanbrekend album Birthmarks), Villagers en Madeleine Peyroux.

Een volledig overzicht van alle concerten van het Cultuurcentrum Brugge vind je via www.ccbrugge.be/muziek.