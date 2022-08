Nederland ligt aan de voeten van deze jonge West-Vlaming: KATNUF scoort monsterhit met ‘Van mij zijn’

De kans is groot dat je het nummer nog niet hoorde, maar ‘Van mij zijn’ is wel degelijk een grote hit bij onze noorderburen. Het liefdesliedje prijkt dan ook stevig op kop in de Nederlandse Spotify-charts – het werd al meer dan 4 miljoen keer beluisterd. Maar wist je dat achter muzikant KATNUF een jonge Roeselarenaar schuil gaat? “Wat mij overkomt, is echt te gek voor woorden”, beseft Anas Kasmi (21).

4.445.367 keer. Zo vaak werd Van mij zijn van KATNUF op dit moment al beluisterd. Op het moment dat je deze zin leest, zijn daar ongetwijfeld alweer enkele streams bijgekomen. Van mij zijn is dan ook een hit. Een grote hit, misschien zelfs een monsterhit. Het nummer staat helemaal bovenaan in de Spotify Top 50 van Nederland. Vóór nummers als As It Was van Harry Styles, Running Up That Hill van Kate Bush en Break My Soul van Beyoncé. Ook in ons land sluipt KATNUF ondertussen op kousenvoeten de top 20 binnen.

Dat de jonge muzikant bekender is in Nederland dan in België, mag niet verwonderen. Anas Kasmi – dat is de echte naam van KATNUF – zag 21 jaar geleden het levenslicht in Rotterdam. Zijn Marokkaanse ouders besloten 15 jaar geleden om naar Roeselare te verhuizen. “Mijn papa kon hier beter werk krijgen. Mijn jongere broertjes van 14 en 11 jaar werden hier geboren. Eerst woonden we in deelgemeente Beveren, nu huizen we in het centrum van Roeselare. Thuis spreken we eigenlijk nog altijd Hollands, dat is de taal waarmee ik opgegroeid ben en die ook mijn ouders hanteren. Of we spreken hun moedertaal.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Maar ondertussen is Anas een echte Roeselarenaar geworden die ook vaak terug te vinden is in KAmeleJon, het jeugdhuizenproject van KAJ. “Daar zit ook een studio waar ik startte met muziek maken. Daarvoor was ik thuis ook al wat bezig, met een gamingmicrofoon.”

Filmopleiding

Het waren trouwens zijn jongere broertjes die hem in contact brachten met TikTok, het platform waar hij een grote schare fans verzamelde. “Ik wou wel eens zien hoe dat in zijn werk ging en ik begon ook zelf filmpjes te maken. Zonder dat je echt volgers hebt, bereik je daar vlot mensen. Ik probeerde daar vooral leuke dingen te posten, zoals die keer dat ik de niet gesloten fiets van mijn broertje aan de schoolpoort ging pikken om hem te leren dat je je fiets altijd op slot moet doen. Dat was meteen mijn best bekeken filmpje. Nu zit ik wel al boven de 200.000 volgers en het leek me ook de beste manier om daar mijn muziek te promoten. Ik raakte in de ban van muziek door The Voice Kids en Junior Eurosong. Ik wou eigenlijk ook deelnemen, maar gelukkig heeft mijn mama me toen tegengehouden.”

Maar dat weerhield Anas niet om muziek te blijven maken. “Ik heb twee jaar een filmopleiding gevolgd in Brussel, maar daarmee ben ik nu gestopt. School is niet mijn beste ding”, beseft hij. “Van mijn kot in Brussel had ik een kleine studio gemaakt. Ik zat er soms tot 5 uur ‘s morgens muziek te maken. Mijn buren zullen blij zijn dat ik daar niet meer studeer. Een afgewerkt liedje moet je altijd volle bak opzetten”, lacht hij zijn beugel bloot. Eind september vat Anas de richting Entrepeneurship aan in Vives Kortrijk. “Ik hoop later iets te ondernemen, het liefst in de muzieksector. Ik hoop dat ik op een dag kan leven van mijn muziek.”

Bingo

Zijn artiestennaam KATNUF verwijst naar quarante-neuf: 49, het kenteken van Berkane, de regio in Marokko waar zijn ouders vandaan komen. Anas was overigens op vakantie in Marokko toen zijn song begon te scoren in de Nederlandse hitlijsten. “De week voor ik vertrok, had ik enkele dagen in de studio gezeten. Ik had een viertal liedjes opgenomen, waarbij Van mij zijn mijn favoriet was. Ik had eigenlijk nog maar een strofe en een refrein.”

“Maar onderweg naar Marokko besloot ik in Spanje – we gaan altijd met de auto – om een video in elkaar te knutselen en het liedje toch te lossen op sociale media. Ik zag toen al dat het meteen werd opgepikt en eens in Marokko was het helemaal bingo. Ik heb toen besloten om terug te vliegen naar België. Ondertussen mocht ik al overal mijn opwachting maken. Mijn broertjes zijn vooral blij dat ik in Karrewiet en het NOS Jeugdjournaal ben gekomen. Dat vinden ze de max. En mijn ouders? Toen mijn mama me belde en ik haar probeerde uit te leggen dat ik een nummer 1-hit gescoord had, wilde ze vooral weten of ik al de afwas had gedaan.”

Volle agenda

KATNUF maakte al een hele evolutie door. “Je kan mijn muziek van enkele jaren geleden niet vergelijken met die van nu. Ik had vorig jaar ook al een hitje beet, maar met Van mij zijn dat ik geschreven heb voor mijn vriendin – is de doorbraak er nu helemaal gekomen. Ik heb al genoeg liedjes om een hele set samen te stellen, de boekingen lopen dan ook vlot binnen bij mijn management. Het is eigenlijk te gek voor woorden. En de bekendheid is er ook al. Omdat ik erg actief ben op sociale media, werd ik vroeger al vaak herkend. In het begin vond ik dat verschrikkelijk, nu heb ik geleerd om dat van me af te zetten.”





Het aantal streams van Van mij zijn een duwtje in de rug geven? Beluister het dan hier: