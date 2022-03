Nathalie Denyft brengt galaconcert op thuisfront in Kortemark

Zaterdag 2 april kunnen liefhebbers van licht klassieke muziek in De Beuk genieten van Het Vlaamse Muziektheater. Samen met de uit Kortemark afkomstige sopraan Nathalie Denyft brengen ze een ‘galaconcert’ met highlights uit opera en operette.

De organisatie van deze avond is in handen van Walter Denyft, die samen met de Cultuurdienst Kortemark de handen ineen sloeg voor een avondvullend programma. Leuk om weten is dat het repertoire wordt vertolkt door de dochter van Walter, de sopraan Nathalie Denyft.

Zij staat op het podium van De Beuk met Het Vlaamse Muziektheater uit Heist-op-de-Berg, in samenwerking met het dansduo Vilja, bekend van onder andere Cirque du Soleil. Samen met Nathalie staan ook tenor Kris Wouters en bariton François Jacobs op het podium, voor een avondvullend programma met licht verteerbare, klassieke muziek. De presentatie is in handen van Kim Debrie.

Freelance zangeres

Nathalie, dochter van Walter en Linda Volcke, volgde een zangopleiding aan het Lemmensinstituut en studeerde daarna solozang aan het Conservatorium Maastricht. Sinds ze afstudeerde in 2006 werkt Nathalie als freelance zangeres.

“Ik ben bewust niet verbonden aan een operahuis of gezelschap. Ik vind het net leuk om telkens weer op nieuwe plekken te komen en met nieuwe mensen te mogen werken. Zo ontstaan er mooie samenwerkingen”, vertelde ze in een eerder interview. Dat geeft haar de luxe om haar hart te kunnen volgen en zoveel mogelijk haar muzikale goesting te doen.

Toen Nathalie afstudeerde, nam ze zich voor om zich niet vast te pinnen op één bepaalde stijl. “Ik heb inderdaad van alles geproefd en sta nog altijd open voor andere genres. Af en toe zing ik wel musical of jazz. Maar onderweg heb ik toch gemerkt dat mijn hart bij opera ligt. Daar kan ik echt mijn ei in kwijt”, ontdekte Nathalie.

“Opera is de laatste jaren ook enorm veranderd. Het wordt vaker geregisseerd door mensen uit de theater-, musical- of filmwereld. Er worden moderne technieken gebruikt en van de zangers wordt verwacht dat ze veel meer gaan acteren en bewegen op het podium. Zelf haat ik het als ik bij een operavoorstelling een zanger enkel maar zie zingen. Ik wil een personage zien, een verhaal.”

(LTK)