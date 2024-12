Nancy brengt eerste single ‘Heksendochter’ uit op vrijdag de dertiende

Nancy Hendrickx van AmbuNancy maakt straks een opmerkelijk debuut als zangeres. Onder haar artiestennaam ‘Wild Child’ brengt ze haar eerste single ‘Heksendochter’ uit, en dat is niet toevallig op vrijdag de dertiende. “De song zal overal te beluisteren zijn vanaf 13u13.”

Met ‘Heksendochter’ brengt Nancy vrijdag haar eerste single uit onder haar artiestennaam ‘Wild Child’. “Iemand die in het verleden veel voor mij betekend heeft, associeerde mij ooit met die titelsong van Enya”, vertelt ze. Al sinds ze een tiener was, schrijft Nancy teksten. “Vooral gedichten en onuitgebrachte liedjesteksten, en ook wel eens een verhaal. In mijn secundaire schooltijd werden regelmatig stukjes die uit mijn pen gevloeid waren, gepubliceerd in ‘Het Parisienneke’, het schoolkrantje van Paridaens in Leuven.”

“Ook later, o.a. tijdens mijn lerarenopleiding bij de KH Leuven in Heverlee waar ik studeerde om leerkracht Nederlands, Engels en economie te worden, bleef ik schrijven. Zo moesten we – het was in het jaar 2004 meen ik me te herinneren – op een zeker moment een boekbespreking maken voor een uit de lijst gekozen boek. Maar dit mocht niet zomaar een ordinaire boekbespreking zijn; het was de bedoeling dat het een originele benadering werd.”

“Ik koos toen voor ‘Witch Child’ van Celia Rees, waar ook een vertaling in het Nederlands van bestaat met de titel ‘Heksendochter’ want het was voor het vak Nederlands. Dat boek gaat over Mary, een meisje van veertien dat op de vlucht slaat nadat haar grootmoeder beschuldigd wordt van hekserij. Op de één of andere manier heeft het thema van de heksenvervolgingen mij altijd geraakt. Misschien ben ik in een vorig leven wel op een brandstapel terecht gekomen, wie weet?”, knipoogt Nancy.

AmbuNancy

“Het onrecht, de onrechtvaardigheid. Het beoordeeld en veroordeeld worden. Daar gaat mijn song over. Je mag nog zo’n goede bedoelingen hebben in het leven, soms word je gewoon niet begrepen of verkeerd begrepen en daar kan je zwaar voor worden gestraft.”

Nancy heeft in Blankenberge haar eigen ambulancedienst AmbuNancy. “Daar voer ik een eeuwige strijd met een onduidelijkheid in onze Belgische wetgeving: patiëntenvervoer moet in principe door echte ambulanciers gedaan worden, maar er is alleen een duidelijk kader voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer. Alles staat of valt dus met de toezichtkwestie, en de definitie van een ‘patiënt’. Er is immers een al te groot verschil tussen de patiënt die met een gebroken arm naar het ziekenhuis gaat, en iemand met acute buikpijn: de ene kan volgens mij perfect door een chauffeur met een bestuurderspas worden vervoerd, de andere kan toch beter met een ambulancier mee, lijkt me. Enfin, dit om kort te schetsen dat we er niet echt uit geraken in België, waardoor ik telkens opnieuw naar de rechtbank moet voor mijn ambulancedienst”, klinkt het.

Terug naar de muziek: Nancy is ondertussen ook al bezig aan een full album. “Het thema wordt ‘Zwart versus wit’. De meeste liedjes gaan over de bijzondere ontmoeting met mijn tweelingziel en het hele verwerkingsproces daarrond.”

Museum of Witchcraft

“Het is een voortdurend proces van heling en loslaten, van leren leven in het hier en nu, zonder verwachtingen, en om het juk van het verleden los te leren laten. Het schrijven is mijn manier om mijn verdriet en pijn om te buigen naar iets moois”, aldus Nancy, die voor haar muziek experimenteerde met AI. “Suno, een muziekprogramma dat gestuurd wordt door artificiële intelligentie, liet me toe om een sfeer te creëren en als het ware een soort demoversie van het nummer te maken. Ik ben dan in contact gekomen met Charlotte Boogaerts die zelf singer-songwriter is onder de naam Liv Verity. Zij zong de backings in van ‘Heksendochter’ en via haar kwam ik ook terecht bij muziekproducer Timo De Prins, die alles gemixt en opgenomen heeft in zijn thuisstudio.”

Volgens Nancy is het thema van de heksenvervolgingen momenteel hot. “Dat leerde ik onder meer ook uit de ontmoeting met Dirk Van den Bossche, die onlangs het ‘Museum of Witchcraft’ opende in hartje Brugge. We gaan nu kijken of er een verdere samenwerking in zit. Zo zouden we met attributen uit zijn museum een bijhorende videoclip bij het nummer kunnen maken. Het thema van de heksenvervolging is trouwens op veel manieren echt wel hedendaags”, besluit Nancy.