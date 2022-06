Naar Gent uitgeweken Tieltenaar draait komende zomer op Tomorrowland: “Tomorrowland is voor veel dj’s het summum”

In het Tieltse is hij vooral bekend als één van de organisatoren van het Tieltse muziekfestival Vloeistof, maar deze zomer staat voor de naar Gent uitgeweken Tieltenaar Lander Sucaet (28) vooral in het teken van zijn eigen muzikale carrière. Zo zal hij als zijn drum & bass alter ego Hiraeth optreden op festivals als Tomorrowland en het Nederlandse Liquicity.

Lander is een geboren en getogen Tieltenaar. Zo ging hij onder meer naar school in De Bron en speelde hij met enkele vrienden ook in een bandje. “We speelden vooral rockmuziek en ik was de gitarist”, blikt hij terug. “Al was het allemaal erg lokaal. Zo speelden we bijvoorbeeld op de proclamatie van onze middelbare school of traden we eens op in het jeugdhuis.”

Na het middelbaar trok hij echter naar Gent, waar ook zijn muzieksmaak een metamorfose onderging. “Omdat er weinig tijd was om met de andere bandleden af te spreken, verwaterde de band. In die periode begon ik ook meer en meer naar elektronische muziek te luisteren.”

“Het was de periode waarin Netsky drum & bass erg populair maakte. Ik ben toen zelf beginnen experimenteren om dat genre muziek te maken en ben er zo ingerold. Al was dat aanvankelijk erg low-profile.”

Serieus

Het experimenteren ging echter steeds beter, waarna Lander ook tracks begon te sturen naar bepaalde labels. “En uiteindelijk was het Nederlandse Liquicity, dat erg bekend is in de drum & basswereld in België en Nederland, enthousiast. Ze zagen wel iets in mijn muziek en wilden het releasen.Vanaf dan werd het serieuzer.”

Dat de stap van rockmuziek naar drum & bass gigantisch is, nuanceert hij evenwel. “Op zich liggen de genres inderdaad ver uit elkaar, maar anderzijds zijn er ook bands die tussen de twee genres zitten. Zo was ik aanvankelijk grote fan van Pendulum, een elektronische rockband. Je kan het nog niet vergelijken met wat bijvoorbeeld Netsky maakt, maar voor mij is er wel een link.”

Tomorrowland

Ondertussen heeft Lander, in het milieu beter bekend als Hiraeth, naam gemaakt voor zichzelf. Zo mag hij volgende zomer optreden op Tomorrowland. “De boeking dateert eigenlijk al van 2020, maar door corona is de line-up twee keer uitgesteld”, geeft Lander mee.

En hoewel hij dus binnenkort op één van de bekendste festivals ter wereld mag spelen, blijft hij bescheiden. “Natuurlijk is het fantastisch. Tomorrowland is één van de grootste festivals ter wereld en voor heel wat dj’s is dat het hoogst haalbare. Maar het is ook relatief. Zo draai ik tijdens het vroegste uurslot en sta ik niet op de mainstage. Al blijft het hoe dan ook nice om er gewoon al bij te zijn.”

Later deze zomer staat hij dan ook nog eens achter de knoppen op Liquicity Festival in Nederland en op Rampage Open Air in Lommel.

Meer Gentenaar

Wie hem in Tielt eens wil zien draaien, is er echter aan voor de moeite. “Drum & bass is een nichegenre. Ik weet dus niet of er in Tielt dan ook een groot publiek voor is. Van dergelijke feesten of festivals in de streek heb ik alleszins geen weet. En hoewel ik natuurlijk nog steeds de link heb met Tielt en hoewel mijn roots nog steeds hier liggen, voel ik me ondertussen wel meer Gentenaar”, aldus Lander.

En ondanks twee succesvolle edities, komt ook Vloeistof voorlopig niet terug. “Het valt op dit moment moeilijk te rijmen met mijn eigen projecten en die van de mede-organisatoren. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met een eigen album en hebben Kim De Roo en Benjamin Vandenhende met De Weireldverbeteroars ook een en ander in de pijplijn zitten. We kunnen dus momenteel niet antwoorden op de vraag of en wanneer Vloeistof een nieuwe editie krijgt.”

(TM)