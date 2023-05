Na vijf jaar eindelijk opnieuw Jazz Brugge festival

Goed nieuws voor de West-Vlaamse jazzliefhebbers. Na een oponthoud van vijf jaar organiseren KAAP en het Concertgebouw opnieuw Jazz Brugge. Het festival vindt plaats van 17 tot en met 19 november 2023 in Brugges muziektempel. Voor wie niet zo lang kan wachten: de komende week domineren de Brugse broers Kris en Bart Defoort de jazzaffiche in Brugge.

Onder de noemer ‘Crossing Cultures’ presenteren het Concertgebouw en KAAP dit najaar, van 17 tot en met 19 november, de negende editie van het festival Jazz Brugge. Het platenlabel W.E.R.F.-records blaast dertig kaarsjes uit en stelt als verjaardagsgeschenk de nieuwe cd ‘Until the darkness fades’ van Chris Joris voor. Daarnaast krijgt jong talent Don Kapot en Louise van den Heuvel een podium en een opname cadeau.

Tijdens het driedaags festival concerteren onder meer Bex Burch, het kwartet van Sélène Saint-Aimé, James Brandon Lewis Quartet en trompettist Theo Croker. Het volledig programma vind je op www.jazzbrugge.be

Brugse broers

In een tijdsspanne van een week concerteren de getalenteerde Brugse broers Kris en Bart Defoort, elk met hun eigen kwartet, deze maand in hun geboortestad. Het is meteen de laatste kans om de seizoenscomponist van het Concertgebouw in Brugge live in actie te zien en te horen.

Op vrijdag 12 mei breidt pianist Kris Defoort zijn vaste trio uit met tenorsaxofonist Sam Comerford uit. Een Ier die in Brussel woont en zijn eigen trio Thunderblender heeft. De ritmesectie van Kris groep bestaat uit drummer Lander Gyselinck en bassist Nic Theys. Zij vinden voor hun concerten magische energie in de balans tussen improvisatie, compositie en ‘instant orchestration’.

Izzy Jazz Club

Een weekje later, op vrijdag 19 mei, speelt het Bart Defoort Quartet in de nieuwe Izzy Jazz Club in Brugge. De Brugse tenorsaxofonist, die sinds 1993 deel uitmaakt van het internationaal gerenommeerde Brussels Jazz Orchestra, brengt pianist Ron Van Rossum, bassist Sal La Rocca en drummer Sebastiaan De Krom mee naar de kelder van brouwerij De Halve Maan.

Het Bart Defoort Quartet speelt op 19 mei in Izzy Jazz Club in Brugge. © Izzy Jazz Club

Een moeilijke keuze? Wie avontuurlijk experiment wenst, kiest voor Kris. Want deze componist en improviserend pianist pendelt al heel zijn carrière tussen jazz en klassiek. Wie meer melodieuze jazz met bluesy, swingende grooves prefereert, gaat voor Bart. Diezelfde avond nodigt DJ Grazzhoppa op vraag van het Cultuurcentrum Brugge de Amerikaanse bassist Reggie Washington uit naar De Biekorf. Jazzliefhebbers zullen een verschroeiende keuze moeten maken. Kiezen is verliezen!