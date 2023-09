Na vier jaar opnieuw Doomsday metalfestival in The Finish: Columbarium stelt cd voor

Na edities in 2017 en 2019 organiseert vzw The Lizard, na een onderbreking door de coronaperiode, opnieuw het metalfestival Doomsday. De Zwevegemse band Columbarium zal er hun eerste full album ‘The Morbidious One’ voorstellen.

Op zaterdag 30 september organiseert vzw The Lizard de derde editie van Doomsday. Dit metalfestival heeft opnieuw plaats in The Finish in de Otegemstraat in Zwevegem. De eerste band Anamnesis begint om 19 uur, gevolgd door Darqo, Columbarium en headliner An Evening With Knives. Vier groepen die zeker geen onbekende zijn in het metalmilieu.

“We verwachten veel van onze headliner, de schitterende stoner doom band An Evening With Knives. Op Alcatraz Metal Fest werden we in 2019 helemaal van onze sokken geblazen door dit Nederlandse trio. In 2020 kwamen ze op de proppen met hun tweede album Sense Of Gravity en dit jaar voegden ze daar nog eens het live album FNR Sessions aan toe. We zijn erg blij om het gevarieerde programma van Doomsday met hen te kunnen afsluiten”, zegt Marc Vangheluwe van de organisatie.

Columbarium

Marc is ook lid van de Zwevegemse groep Columbarium, die op Doomsday hun eerste cd en vinyl zal voorstellen. “Wij zijn in feite het tweede leven van de groep Loose License die in 2021, in volle coronaperiode, een doorstart maakte. De nieuwe naam past beter bij de muziek die we maken. We brengen immers doom death metal.”

De groep bestaat uit Koen Biesbrouck (gitaar en keyboard), Marc Markie Vangheluwe (gitaar), Vincent Mille Millecam (drums) en Pete Jules V (bas en zang). De vier zijn al ruim tien jaar doorwinterde leden van de doomscene.

“Samen vonden we in de Vlaamse klei het geluid waarnaar we altijd hebben gegraven” – Marc Vangheluwe

Na een 100-tal optredens te hebben gespeeld in België, Nederland en Frankrijk in diverse bands, hebben de vier de afgelopen tien jaar een serieuze reputatie opgebouwd als live-act. “De toevoeging van een extra gitaar/toetsenist, Koen Biesbrouck, enkele jaren geleden heeft onze muziek naar een andere horizon gebracht. Het hernieuwde geluid van de band stond aan de wieg van onze wedergeboorte. Samen vonden we in de Vlaamse klei het geluid waarnaar we altijd hebben gegraven”, aldus Vangheluwe.

Eerste album

Columbarium speelde eind september 2021 hun eerste optreden in de bekende undergroundclub Little Devil in het Nederlandse Tilburg. “Voor ons eerste optreden in ruim twee jaar was het een gedenkwaardige avond in een uitverkochte en zeer gezellige setting”, herinnert drummer Vincent Millecam zich.

Hun eerste singles Rivers Of Blood en Save Our Children werden op 23 mei 2022 uitgebracht op een zeer beperkte en handgenummerde cassette en via digitale streaming. Dat was bedoeld als kennismaking met de band, voordat ze nu een volledig album uitbrengen. “Het album werd opgenomen tussen april en half juli 2022 en is nu klaar. The Morbidious One komt uit op het label Argonauta en zal op vrijdag 29 september worden gereleaset. Daags nadien is er de live release op Doomsday”, zegt Marc Vangheluwe.

Ellendig en bruut

Aan bassist-zanger Pete vroegen we hoe we hun muziek best omschrijven. “Het voelt nogal ongemakkelijk om je eigen muziek te omschrijven, maar we gaan door het leven als een heavy doom metal band met invloeden variërend van blues tot wat vroege langzamere death metal. Om het met de woorden van een van onze goede vrienden William Nijhof van begrafenisdoomband FAAL te zeggen: Een supercombi tussen ellendig en bruut.”