Na twee jaar corona komt Milow met band eindelijk naar Labadoux in Ingelmunster

Op zaterdagavond 7 mei staat Milow op het Labadoux-podium op de festivalweide in de Ingelmunsterse Trakelweg. Tijdens onze babbel in Leuven was Milow eerlijk. “Ik kende Labadoux niet. Ik moest even navraag doen bij de crew van Bart Peeters, die er heel positief over sprak en dus stemde ik toe”, vertelt Milow, die op Labadoux het eerste optreden met fullband in 2022 brengt.

Na twee jaar zonder een volwaardige Labadoux verwacht de organisatie veel van de editie van 6, 7 en 8 mei. Labadoux wil stunten met grote namen op de affiche en slaagt daarin. Er zijn al heel wat tickets de deur uit voor bekende namen zoals Fisher-Z, De Kreuners, Ozark Henry, Stef Kamil Carlens & Band, Buurman, Guy Swinnen Band, De Mens, Luka Bloom. Een heel bekende naam uit eigen land, die meestal in het buitenland op grootse affiches prijkt, is Milow die op zaterdagavond 7 mei te gast is in de concerttent.

Hot in buitenland

Voor de komende zomerperiode staan er zo’n 50 concerten in de agenda van Milow. Een beperkt aantal vindt in ons land plaats. De andere concerten staan geprogrammeerd in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland… Milow is hot in het buitenland, maar ook in eigen land blijft hij bekend en geliefd. Van begin maart tot eind april is Milow in eigen land op tournee met zijn ‘Unplugged Tour 2020’. Labadoux is het eerste concert met liveband in 2022 dat hij brengt in ons land.

Het geplande optreden in mei 2020 op Labadoux, ging helaas niet door wegens corona. Twee jaar later sta je op zaterdagavond 7 mei in de festivaltent in Ingelmunster. Kan je dat optreden vergelijken qua nummers met je ‘Unplugged Tour 2020’?

“Het is heel belangrijk om te zeggen hoe verschillend het gaat zijn. De theatertour is een luisteravond met een zittend publiek, veel vrijheid, veel verhalen van mezelf, akoestisch en met drie op het podium. Op Lababoux sta ik er met een fullband. We maken er een feestje van. Het publiek moet vanaf het eerste moment meezingen, meebrullen, meedansen. Het is dus een heel ander concept dat veel energie zal vergen. Normaal begint Nederland vroeger aan het festivalseizoen. Ik ben heel blij dat België zo vroeg op de kalender staat. Begin mei is het vaak mooi weer, soms mooier weer dan in juli of augustus. Die lange winter is voorbij en dan willen de mensen vooral zich uitleven. Ik ben blij dat de organisatie van Labadoux mij nog altijd niet vergeten is. Ik weet dat ze een kleine editie Labadoux Bubbelt en Labadoux Zomert organiseerden. Een soort corona-versie. Ik zat met wat schrik dat het niet meer zou doorgaan, maar ik ben heel blij dat ik erbij mag zijn.”

Eerste keer Labadoux

In die ruim 30 jaar dat Labadoux bestaat, kwam je daar nog nooit optreden, toch volgens festivalorganisator Carl Windels. Maar kende jij dat festival?

“Eerlijk, toen die vraag kwam, zocht ik het op. Ken ik een festival niet, dan kijk ik online naar foto’s op o.a. Facebook. Ik zag dat Bart Peeters daar ooit stond en besloot even te bellen naar iemand van zijn crew. Ik informeerde hoe het daar was en die persoon sprak heel lovend over dat festival. Ook andere mensen gaven positieve reacties. Het is inderdaad de allereerste keer dat ik naar Labadoux kom sinds ik sedert 2006 op festivals speel. Ik stond wel al een vijftal keer op de affiche van Dranouter. Misschien viel dat niet te combineren met Labadoux? Wat vaak voorkomt, is dat mijn agenda al vol staat met buitenlandse concerten, terwijl sommige festivals in ons land later wakker schieten. In het buitenland wordt er vroeger geboekt. Ik ben wel blij dat ik twee jaar later toch nog naar Labadoux mag komen. Ik heb wel iets goed te maken hoor. Dat zal een sterk concert worden. Het wordt het eerste met fullband, na een lange stilte. Vorig jaar hadden we een slecht jaar, want de drummer van mijn liveband overleed aan pancreaskanker. Tussen de diagnose en zijn overlijden zaten er maar vier maanden. Hij speelde sinds 2014 in onze band. Het was voor ons allemaal heel zwaar. We verloren onze drummer en een heel goede vriend. Onze manier om dat te verwerken, is live spelen, maar we konden dat niet doen door corona. Als we voor ’t eerst in 2022 met fullband in Ingelmunster zullen staan, dan zal dat heel bijzonder zijn. We kijken uit naar dat eerste optreden.”

Hoe groot is de honger om opnieuw op festivals te spelen?

“Mensen vragen mij soms wat ik het liefst doe. Ik kan enorm genieten van die akoestische concerten, omdat ik kan genieten van de muzikaliteit, de stilte en intimiteit. Maar na De Roma in Antwerpen eind april zal ik veel zin hebben in een festival, omdat die energie zo anders is. In een luisterzaal zit iedereen stil en wordt er geapplaudisseerd, maar ik hou ervan om over een podium te rennen, een publiek mee te krijgen, te laten meezingen en dansen. Duizenden mensen die meezingen, dat kan je niet beschrijven. Mensen die mij al bezig zagen op een podium weten dat ik mij zo goed voel op een podium. Ik kom met heel veel goesting naar Ingelmunster.”