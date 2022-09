Na succesvolle passage in #LikeMe en The Voice: Tobe uit Tielt heeft platencontract beet

Anderhalf jaar geleden maakte Tobe Vandekerckhove indruk in The Voice van Vlaanderen op VTM. Zoveel zelfs dat de bekende platenmaatschappij PIAS hem een platencontract aanbood. Intussen stoomt Tobe volop zijn eerste album klaar. “Ik kan helemaal mezelf zijn. Ik ben zó blij!”

Tobe Vandekerckhove, amper de 20 gepasseerd, is een naam om in de gaten te houden. In het eerste seizoen van de populaire Ketnetreeks #LikeMe speelde hij een belangrijk nevenpersonage, waarbij hij ook nog eens bewees over een sterke zangstem te zingen.

Begin vorig jaar maakte hij ook indruk op de jury van The Voice, die hem beloonde met een staande ovatie van álle coaches tijdens de Blind Auditions. Jurylid Niels Destadsbader kon hem strikken in zijn team en nam hem uiteindelijk ook mee naar de liveshows. Ook daar ging zijn passage niet onopgemerkt voorbij, al haalde hij de finale niet. Toch legde zijn deelname hem geen windeieren, integendeel. “Kort na de reeks kreeg ik een telefoontje of ik geen zin had om in de studio met wat mensen te gaan praten die interesse hadden”, aldus Tobe. “Er was direct een match.”

Tobe, tweede van links, zagen we voor het eerst opduiken in #LikeMe. © VRT

De gerenommeerde platenmaatschappij PIAS bood hem een artist deal aan. Straf, want dat is meer dan een platencontract. Ze nemen hem volledig onder zijn vleugels. PIAS is in het wereldje allerminst klein bier. “Echt fantastisch. Ik ben zó blij”, aldus Tobe die het nieuws bekend maakte via sociale media. “Ondertussen zijn we al een jaar hard aan het werken achter de schermen. We hebben een hele zoektocht achter de rug. Ik voelde wel al snel dat mijn stijl bij dat verhalende ligt, waarbij er ook op het gevoel gespeeld wordt. Al is er ook ruimte voor dansbare nummers, wat ik eveneens fantastisch vind om te doen.”

Dit najaar wordt al een single losgelaten op de wereld, volgend jaar volgt een volwaardig album. “Dat het snel gaat? Dat lijkt zo, maar er zit heel wat tijd tussen #LikeMe, The Voice en vandaag. Het is vooral een soort bekroning voor het harde werk. Want het is niet simpel. Het is blijven timmeren achter de schermen. En ook zwijgen. (lacht) Ik ben héél blij dat ik het nu naar buiten mag brengen. Ik amuseer mij vandaag enorm.”

Niels Destadsbader wist vorig jaar Tobe te strikken in zijn team. © Thomas Geuens VTM

Tobe steekt zijn ambitie niet bepaald onder stoelen of banken. “Of ik op bepaalde podia wil staan? Goh, het Sportpaleis lijkt me fantastisch. In november staat daar Oscar and the Wolf, dat bij hetzelfde label zit. Daar een voorprogramma mogen voor doen, lijkt me een droom! En mocht ik iemand kiezen voor een collab, zou Duncan Laurence (de Nederlandse winnaar van het Eurovisiesongfestival in 2019, red.) wel mogen bellen. Iets zegt mij dat we een goed duo zouden vormen.” (grijnst)

Tobe kan zijn geluk niet op. “Ik heb een goed team rond mij, dat echt in mij gelooft. Ik kan ook helemaal mezelf zijn. Ik probeer het dag per dag te nemen, maar geniet nu al volop!”