Na succes van vorig jaar: Rammstein in 2024 opnieuw in Oostende

Rammstein komt ook in 2024 optreden op het evenementenpark De Nieuwe Koers in Oostende en wel op donderdag 27 juni. “Een ideaal scenario”, vindt burgemeester Bart Tommelein. Rammstein-frontman Till Lindeman kwam eerder dit jaar in opspraak na beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar dat onderzoek is stopgezet wegens gebrek aan bewijzen.

In 2022 maakte Rammstein al een uiterst succesvolle passage in de Stad aan Zee: toen traden ze twee dagen na elkaar op: op 3 en 4 augustus, voor in totaal net geen 100.000 toeschouwers. Eigenlijk zou Rammstein al in 2020 naar Oostende komen, maar dat concert werd uitgesteld naar 2021 en later nog eens naar 2022 wegens de heersende coronapandemie.

“Ik ben een opgeluchte en tevreden burgemeester,” zegt de Oostendse burgervader Bart Tommelein (Open VLD). “Het is opnieuw gelukt. Alles met juist vallen binnen een tournee en dat is geen evidentie. Ik vond het wel belangrijk om in 2024 opnieuw een groep of artiest op het evenementenpark De Nieuwe Koers te hebben.”

De voorbije maanden kwam Rammstein-frontman Till Lindeman in opspraak wegens vermeend seksueel wangedrag, maar de Duitse Justitie sloot het vooronderzoek snel af omdat er geen bewijzen werden gevonden. “Die aantijgingen hebben geen enkele rol gespeeld in onze onderhandelingen”, zegt Tommelein. “Die waren toen al lang achter de rug.”

“Ideaal scenario”

“Voor de groep en het management was de ervaring van 2022 in Oostende heel positief”, weet Tommelein. “Zij wilden zeker nog eens terugkomen. En ook voor de omliggende gemeenten zal dit goed nieuws zijn, want ook voor het toerisme en de horeca daar was de vorige doortocht van Rammstein een voltreffer.”

“Het is ook goed dat het concert dit keer net voor het toeristisch seizoen valt. 27 juni is nog net voor de start van het echte seizoen, zeker nu voor Franstalig België de vakantie pas in de tweede week van juli begint. En de examens zijn al voorbij. Een heel mooi scenario dus. Wij blijven ondertussen ook met andere groepen onderhandelen. Vroeg of laat komt er ook nog eens een andere topper naar Oostende.”