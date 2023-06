Na online release volgt eerste liveshow van de Koksijdse band Bag of sun: “Opnemen is even leuk als optreden”

KOKSIJDE Eerder dit jaar bracht de Koksijdse band Bag of sun haar debuut-EP uit en die zullen ze nu ook live voorstellen. Zaterdagavond speelt het drietal hun eerste show in Café De Zwerver in Leffinge. “Daarna willen we nog meer optredens versieren en samen opnieuw de studio induiken.”

Bag of sun, dat zijn zanger-gitarist Arthur Pauwelyn (33), drummer Chris Weyne (43) en basgitarist Ken Meens (48), die alle drie in Koksijde-Oostduinkerke wonen. “Chris en ik speelden eerder al eens samen in een band en anderhalf jaar geleden besloten we die draad weer op te pikken. Ken vervoegde ons vorige zomer”, zegt Arthur, die als frontman alle nummers op de debuut-EP schreef en ook producete.

Freakfolk

Die EP draagt de fabelachtige titel The blue haired girl & the pyromancer. “De rode draad is dus een blauwharig meisje, als fictief personage”, zegt Arthur in alle ernst over zijn vaak psychedelische teksten. “Zo vermijd ik dat mijn exen zich aangesproken voelen bij mijn lyrics over liefdesverdriet”, grijnst hij.

De muziek zelf klinkt melancholisch, doet denken aan de jaren negentig en laat zich het best categoriseren als ‘freakfolk’. “Wij houden niet zo van hokjes; de muziek moet gewoon voor zich spreken. Maar dit is een genre dat wij alle drie zelf graag horen, dus is het vrij logisch dat wij elkaar vonden en dat het snel klikte tussen ons”, merkt Ken op.

Zelf opgenomen

De EP kwam eerder dit voorjaar uit en telt zeven tracks. Die had het trio afgelopen najaar zelf opgenomen in hun repetitieruimte in Oostduinkerke, waar ze nu weer wekelijks samenkomen in volle voorbereiding van hun eerste liveshow. “In eerste instantie zat Arthur achter de knoppen. Voor de mixing en mastering konden we dan weer rekenen op de hulp van Mathieu Savenay en Pascal Deweze. Dit zijn grote namen in de scene en zij waren vol lof over onze opnames”, glundert Chris.

Ondertussen kon ook het grote publiek het resultaat beluisteren. De nummers verschenen in maart immers op alle online platformen en de song Biker Mice from Mars – vernoemd naar de gelijknamige cartoon – werd voorzien van een video op YouTube. “Cijfers? Die houden wij niet in de gaten. Of iets nu 300 of 300.000 keer beluisterd werd, zullen wij niet weten en maakt voor ons dan ook niet uit. Ons doel is in de eerste plaats om mooie muziek te maken”, reageert Arthur.

Meer op komst

En dat gaat Bag of sun nu dus ook live doen, met een eerste optreden op 17 juni in Café De Zwerver in Leffinge. “Dit geldt als releaseshow van de EP, al komt die voorlopig niet fysiek uit en zal ze zaterdagavond dus ook niet te koop zijn. Misschien volgt er later nog wel een vinyl als we een volledig album klaar hebben”, werpt Chris op.

Die plaat kunnen we in principe binnenkort al verwachten. “Ondertussen hebben we al dubbel zoveel nummers klaar en ook die willen we snel online zetten en live testen. Daarbij kunnen we de setlist dan geregeld aanpassen, zodat we het ook leuk en spannend houden voor onszelf”, aldus Ken.

Meer optreden

“Na zaterdag willen we nog meer optredens versieren”, pikt Arthur in. “Ook in het binnenland of zelfs in Frankrijk; desnoods als voorprogramma voor een andere band. Bij de Amerikaanse indierockers van Yo La Tengo zie ik ons bijvoorbeeld wel passen. Een ‘droompodium’ kan ik me niet meteen bedenken, maar ik kan mij wel meteen enkele studio’s voor de geest halen waar ik graag eens zou opnemen. Dat proces vind ik immers minstens even leuk als optreden”, zegt de bezieler van de band.