Na onderbreking van vier jaar is kersthappening van wzc Sint-Vincentius in Kortrijk opnieuw schot in de roos

Wzc Sint-Vincentius Kortrijk kon na vier jaar opnieuw een kersthappening organiseren. Dit keer met een kerstconcert van Christoff in de Sint-Maartenskerk. Ruim 400 toeschouwers tekenden present.

“We hebben vier jaar moeten wachten om dit terug te kunnen doen voor onze bewoners. Normaal doen we dit om de twee jaar, maar door corona was dit uitgesteld. De eerste keer hadden we een kerstconcert met Lisa del Bo, de tweede keer met Dana Winner. Deze keer is het met Christoff. Dit concert kon slechts tot stand komen door de grote inzet van onze vele vrijwilligers”, zegt Vera Leniere van woonzorgcentrum Sint-Vincentius.

“Kerst heeft altijd een magische sfeer”

“De meeste toeschouwers komen van bij ons, maar we hebben overkoepelend gewerkt en de zorgcentra in de grote regio aangeschreven: er is hier zelfs een groep uit Meulebeke”, zegt Eveline Breye, algemeen directeur van woonzorgcentrum Sint-Vincentius Kortrijk. “Het is de bedoeling onze bewoners een zeer mooie en onvergetelijke namiddag te bezorgen en dit kon dankzij de vrijwilligers en ook dankzij de grote hulp van de vele sponsors.”

Enthousiast publiek

De bewoners van Sint-Vincentius en van de GVO-groep genoten met volle teugen. Woonzorggroep GVO is een woonzorgnetwerk van tien autonome ouderenvoorzieningen verspreid over gans West-Vlaanderen. “Het is mooi dat Christoff het kinderkoor Scaletta heeft meegebracht, want kersttijd is ook voor de kinderen. Het doet me denken aan mijn kindertijd toen we zelf zongen thuis of op een straatpodium, later met de kinderen en nog later met de kleinkinderen. Er was altijd een magische sfeer, ook hier met Christoff. Iedereen weet dat hij houdt van de kerstperiode”, mijmert Fientje (79) uit Meulebeke.

“Ik ben fan van Christoff, zijn shows en zeker zijn kerstshows zijn altijd zeer verzorgd. Hij is wel een beetje ouder geworden, maar zijn mooie stem en présence heeft hij nog altijd”, zegt Clara uit Heule.