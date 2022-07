Na geslaagd dansfeest sluit Supervision Festival zondag af met familiedag

Zaterdagavond was het Generaal Maczekplein in Tielt de place to be voor een geweldig dansfeest. Twee jaar hadden de dansliefhebbers er moeten op wachten, maar de achtste editie van het festival, dat dit jaar de retrotoer op ging met namen zoals Regi, Pat B, Michel Cnudde en de Cherry Moon Legends, wist het plein voor de Europahal al snel volledig te vullen.

De sfeer onder de aanwezig was dan ook opperbest, of je nu voor het hoofdpodium, de bar of zelfs de aan de kassa stond aan te schuiven voor een blanco drankkaart, overal was je omringd door uitgelaten en dansende mensen. Een sfeer die enkel nog maar toenam toen de avondzon achter de horizon verdween en de retrobeats met bijhorende lichtshow enkel maar voor meer sfeer zorgden. Met ongeveer 1.800 verkochte kaarten in voorverkoop blikken de organisatoren en de crew van een veertigtal medewerkers dan ook tevreden terug op de opkomst.

Zondag sluiten de organisatoren het Supervision Festival af met een een familiemiddag.

Hoogtepunt van de middag zal ongetwijfeld het optreden van LikeMe zijn, de groep van de gelijknamige muzikale tv-serie op Ketnet. Kinderen tot 12 jaar komen er voor een spotprijsje in en wie jonger dan 5 jaar is, hoeft zelfs niets te betalen.

(WM)