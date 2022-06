Na drie jaar stilte lenteconcert in Wielingencentrum: St. Cecilia luidt de lente in

Koninklijke Muziekmaatschappij St. Cecilia geeft op zaterdag 11 juni een lenteconcert in het Wielingencentrum. Het wordt de eerste keer dat de harmonie naar buiten komt onder leiding van dirigent Wim Van Volsem en ook het eerste concert sinds 2019. “Verheugd dat we na drie jaar stilte eindelijk weer voor een echt publiek mogen concerteren”, zegt secretaris Rita Pockelé.

K.M. St. Cecilia is normaal gezien een vaste waarde in het Haanse cultuurlandschap, maar omwille van de coronacrisis heeft de muziekmaatschappij al bijna drie jaar niet meer op een podium gestaan. “In coronatijd hebben we de toeristen op de zeedijk weleens op een miniconcertje getrakteerd, maar dat was toch niet helemaal hetzelfde. Ons optreden werd tweemaal uitgesteld: eerst het lenteconcert, dan het kerstconcert. Hoe demotiverend was dàt”, zucht secretaris Rita Pockelé. Ook de repetities lagen een hele tijd stil, maar ondertussen zijn de instrumenten weer netjes opgeblonken en de laatste valse noten ontsnapt.

Met dirigent Wim Van Volsem waait er bovendien een frisse nieuwe wind door de harmonie. “We hebben het met een aantal dirigenten geprobeerd, maar met niemand klikte het meteen zo goed als met Wim”, vertelt Rita enthousiast. “Wim weet van wanten en hoe hij onze muzikanten moet bespelen. Hij haalt in iedereen het beste naar boven. Wellicht komt dat doordat hij al dertig jaar in het muziekonderwijs staat.” Ondanks de moeilijke periode is de harmonie volgens Rita toch ook wat gegroeid. “Er zijn een aantal muzikanten afgehaakt, maar er zijn ook wat nieuwe gezichten bijgekomen. We gaan nu richting dertig leden, iets meer dan voor corona”, klinkt het.

Van 12 tot 80 jaar

Er werd ook een jeugdensemble opgericht. “De samenwerking met de muziekacademie van Blankenberge werpt vruchten af en dat is uiteraard goed voor de latere doorstroming binnen onze vereniging. Onze harmonie telt nu leden van 12 tot 80 jaar”, zegt Rita. Het jeugdensemble krijgt straks de eer om het lenteconcert te openen. “Wellicht met het liedje Dance Monkey”, aldus Rita.

De groep pakt uit met een gevarieerd programma. “Een potpourri van Vlaamse en Franse klassiekers, een streepje filmmuziek…”, glimlacht Rita.

Kaarten voor het lenteconcert, zaterdag 11 juni om 20 uur in de Wielingen in Wenduine, kosten 10 euro (tot 12 jaar gratis) en zijn te verkrijgen via secretariaat@stceciliadehaan.be, bij Fietsen Cattrysse of bij de muzikanten.