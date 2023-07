Muzikanten van Waregems blaasorkest Ze Quaffeurz maken blaasmuziek weer hip

Passie voor blaasmuziek: dat is waarmee het zowat 20 jaar geleden begon voor blaasorkest Ze Quaffeurz. Wat startte als optredens op verjaardagsfeestjes van kennissen en vrienden, groeide in een mum van tijd uit tot een volwaardige muziekband die ambiance brengt op allerlei feesten, braderijen en stoeten.

“Al vlug werd ons repertoire verder uitgebreid met Vlaamse schlagers, pophits, funky New-Orleans-stuff, en de eerste outfit (kapperskiel met bijhorende pruik, red.) was een feit”, zegt Jimmy Peirs. “Alles veranderde echter in 2015 toen een kleine delegatie van onze vriendengroep het Oostenrijkse festival ‘Woodstock der Blasmusik’ bezocht, het grootste blaasmuziekfestival van Europa, zeg maar het Rock Werchter van de blaasmuziek. Ondanks de vele Lederhosen en Dirndls werd duidelijk dat daar een nieuwe twist aan de blaasmuziek werd gegeven: strakke arrangementen van hedendaagse nummers, iets wat in België nog ongezien was. Van die opgedane inspiratie werd meteen werk gemaakt van Ze Quaffeurz 2.0. Een nieuw repertorium werd uitgeschreven door leden van de band zelf en een nieuwe outfit werd aangekocht.”

Woodstock der Blasmuzik

In 2017 werd het innovatieve blaasorkest zelf uitgenodigd op de ‘Woodstock der Blasmuzik’ in Oostenrijk. Ze speelden er voor een volle tent fans uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland. In 2023 werden Ze Quaffeurz voor hun blijvende inzet en deelname aan internationale wedstrijden gehuldigd door de stad Waregem. Zo mogen ze zich voor 3 jaar cultuurambassadeur van de stad noemen. Een hele eer! Bijkomend werden ze ook nog opgenomen als immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

Hechte vriendengroep

Ze Quaffeurz is een hechte vriendengroep die kwalitatieve en innovatieve blaasmuziek brengt en het publiek een glimlach op het gezicht kan toveren en aanzetten tot dansen. De band bestaat uit Hans Bossuyt, Youri Debaere en Tony Desloovere (trompet), Andy Declerck en Willem Vandamme (saxofoon), Jimmy Peirs en Bart Brasseur (trombone), Danny Desloovere, Arne Deprez en Tom Coudijzer (tuba en bas), Jan Desmet, Louis Snauwaert en Emanuel Vandewynckele (percussie) en Veronick Desloovere (dans). In 2021 behaalden ze goud op het Vrij Internationaal Kampioenschap voor Dweilorkesten in Halle. (PPW)

Info: www.zequaffeurz.be, https://www.facebook.com/zequaffeurz en www.instagram.com/zequaffeurz