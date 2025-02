Muzikanten Stadsharmonie krijgen onderscheiding voor trouwe lidmaatschap

Onlangs hield de Oostendse Stadsharmonie haar nieuwjaarsreceptie. Enkele leden kregen een onderscheiding van Vlamo wegens hun trouwe lidmaatschap van een muziekvereniging.

Dirk Debeer is samen met Floor Mergaert 15 jaar muzikant, Marc Torreele is dan weer 20 jaar lid. Geert Mergaert is maar liefst 50 jaar muzikant bij de Stadsharmonie. Gert-Jan Van Landeghem mag 25 jaar muzikant op zijn cv schrijven. De Oostendse Stadsharmonie houdt elke week op zaterdag repetities in de basisschool OLKO in de Kaaistraat.