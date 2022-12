Muzikanten Harmonie Bredene krijgen voor het eerst in 75 jaar een nieuw uniform

De muzikanten van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Bredene werden voor het eerst in het 75-jarig bestaan in een nieuw en moderner uniform gestoken. Maandag werden de muzikanten ontvangen op het gemeentehuis van Bredene om te pronken met de nieuwe look.

De harmonie van Bredene is al 75 jaar een verzamelplaats voor inwoners met muzikaal talent die samen muziek willen spelen. Al decennialang worden de muzikanten tijdens de concerten uitgedost met een klassiek uniform. Het bestuur van de Harmonie wil de vereniging moderniseren om ook meer jonge muzikanten aan te trekken en besloot daarom om een nieuw en modernere look te geven aan de muzikanten. Ze konden daarvoor rekenen op de steun van het gemeentebestuur.

De nieuwe look werd maandag gepresenteerd op het gemeentehuis. De harmonie telt op vandaag zo’n 35 spelende leden. Ze repeteren elke dinsdag samen in het Gemeenschapscentrum en geven regelmatig een concert. Op 22 januari om 11 uur staat het volgende concert gepland in de Sint-Theresiakerk in Bredene Duinen.