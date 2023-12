Muzikanten en majorettes Hoger Op in de bloemetjes

Onlangs had het Sint-Ceciliafeest van de koninklijke fanfare Hoger Op Aartrijke plaats. Na een wandelconcert doorheen de dorpskom van Aartrijke, waar enkele muzikanten werden bezocht, ging het richting Moere. Daar vond in feestzaal Den Oever het avondfeest plaats. Op het feest werden enkele leden gehuldigd door de secretaris van Fedekam, Marc Mostrey. Vijf jaar majorette: Femke Vanderhaeghe en Keayla Braem, tien jaar tamboer-majoor: Claudine Vanbavikhove, 20 jaar majorette: Stephanie Gurdebeke, 25 jaar muzikant: Thijs Dekoninck en Dries Dekoninck en last but not least: Luc Gryp werd geëerd omdat hij al 55 jaar muzikant is. (BC/foto BC)