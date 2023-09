Muzikale voorstelling ‘Wat als mama kanker krijgt’ in Dorpshuis Westvleteren

In het Dorpshuis in Westvleteren staat op vrijdag 13 oktober om 19.30 uur de muzikale voorstelling ‘Wat als mama kanker krijgt’ op het programma.

“Het is een muzikale voorstelling over een vrouw die de diagnose van borstkanker krijgt, gebracht door haar dochter. Een meeslepende, realistische en muzikale vertelling met als doel het fysiek, maar ook het mentaal welzijn van kankerpatiënten meer onder de aandacht te brengen”, klinkt het bij de dienst welzijn en de dienst cultuur van de gemeente Vleteren.

“Bovendien wil deze voorstelling mensen helpen om in gesprek te gaan met iemand die kanker heeft, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, maar voor de patiënt net veel steun en troost kan bieden. Het verhaal wordt verteld aan de hand van dagboekfragmenten, intieme songs en live-tekeningen, het publiek wordt meegenomen op een rollercoaster van emoties, de sneltrein die iedereen met kanker kent.”

Zang en spel gebeurt door Sofie Degrande, en piano en visuals door Dylan Marey. Een ticket kost in voorverkoop 8 euro tot en met dinsdag 10 oktober of tot volzet, daarna betaal je 13 euro. Het is een voorstelling van productiehuis Camiel Producties. Een organisatie van de dienst Welzijn en de dienst Cultuur Vleteren

Inschrijven: www.vleteren.be of 057 40 93 23.