Muzikale trip door Griekenland: Harmonie Sint-Cecilia speelt zaterdagavond traditioneel Lenteconcert

Na een druk jubileumjaar is de rust teruggekeerd in de bloeiende harmonie Sint-Cecilia Oostrozebeke. Al is die rust relatief: nu zaterdag is er om 20 uur in OC Mandelroos het jaarlijkse lenteconcert, en daarvoor is flink gerepeteerd. Het thema is Greek Songs, met dank aan een harmonielid.

“We hebben inderdaad een heel druk jubileumjaar achter de rug, met tal van optreden en muzikale evenementen”, zegt dirigent Kristof Casier (50). “Dit jaar zijn we van plan om het wat kalmer aan te doen, maar eerst willen we nog een hoogstaand lenteconcert brengen, want dat zijn we aan onze trouw publiek verschuldigd. Wie gedacht had dat de muzikanten na zo’n druk jaar wat op hun lauweren zouden gaan rusten, die heeft het verkeerd voor. De repetities worden massaal bijgewoond en dat doet echt deugd. De harmonie leeft als nooit tevoren, zodat we ook voor dit lenteconcert geen beroep moeten doen op versterking uit bevriende harmonieën. Ik beschik over 58 uitvoerders, en daarmee kunnen we al iets doen.”

Zoals gewoonlijk wordt er voor het lenteconcert gekozen voor een thema dat bepaalt welke richting het repertoire uitgaat. Dit keer werd geopteerd voor Griekenland en zo raar is dat eigenlijk niet.

Tweede vaderland

“Dat heeft alles te maken ons harmonielid Filip Seynaeve: hij is op Kreta getrouwd, heeft daar een vaste stek en beschouwt Griekenland als zijn tweede vaderland. Heel wat muzikanten zijn toen naar Griekenland afgereisd, of hebben Filip al een bezoek gebracht op Kreta, zodat er een serieuze band gegroeid is met dat land – ik heb over Griekenland al veel fantastische verhalen gehoord. We vonden dat de tijd rijp was om het land muzikaal in de kijker te zetten.”

“Het repertoire voor ons lenteconcert kleurt dus sterk Grieks. Ik denk aan olympiademuziek, aan het verhaal van Diogenes, aan Helena van Troje, aangevuld met veel Griekse folkloremuziek en volksliederen. Na de pauze brengen we eerder luchtige muziek, van Nana Mouskouri, en Demis Roussos, Zorba de Griek en Griechischer Wein. We brengen ook een nummer samen met de majorettes, over de olympische spelen. Een stevig programma, waaraan we al weken timmeren, maar door de minieme afwezigheid van muzikanten hadden we de meeste nummers vlug onder de knie.”

Aangepast sfeertje

Het Greek Songs-lenteconcert krijgt zijn beslag in het OC Mandelroos, dat voor de gelegenheid zal baden in een Grieks sfeertje. Tijdens de pauze en nadien worden Griekse hapjes en drankjes geserveerd. Erbij zijn kost 10 euro in voorverkoop en 11 euro op de avond zelf; kinderen onder de twaalf jaar mogen er gratis in. Kaarten zijn te koop via de leden of via harmonieoostrozebeke@gmail.com. (Julien Cluyse)