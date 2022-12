‘Muzikale Parels’ in oc ‘t Kasteeltje met Erik Naert

Erik Naert (84) is een bekende persoonlijkheid in Zandvoorde. Hij functioneerde niet alleen als turnmeester in het OLV-college, hij werkte ook als freelancejournalist bij Het Volk, Het Nieuwsblad en De Zeewacht. Sinds vele jaren is hij een verzamelaar van muzikale films en video’s. Kerstmuziek is één van zijn geliefkoosde thema’s, iets wat hij graag deelt met een publiek. Vorige week was Erik te gast in oc ‘t Kasteeltje met zijn powerpointvoorstelling Muzikale Parels, een internationale selectie van kerstliederen. De aanwezigen zongen de wereldhits mee en genoten met volle teugen. Het was andermaal een gezellige, onvergetelijke namiddag, dankzij de muziek van Erik.