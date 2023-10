Muzikale jongerengroep Klimdraad viert 30 jaar: “Niet enkel zingen en musiceren”

De Poperingse muzikale jongerengroep Klimdraad bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd. Onlangs werd een jongerenviering georganiseerd in de Sint-Bertinuskerk met muziek, zang en woord. Dat werd gebracht door de muzikale jongerengroep Klimdraad in samenwerking met oud-Klimdraadleden.

“Onder impuls van enkele medewerkers van de Sint-Bertinusparochie werd in 1993 gestart met het instrumentaal ensemble ‘Klimdraad’ onder leiding van dirigente Benedikt Coutigny. De bedoeling was om de zondagsviering een jeugdig muzikaal accentje mee te geven. Later werd de groep bijgestaan door enkele zangstemmen en werd Klimdraad een jongerenkoor. Jongeren kregen zo de kans om hun muzikaal talent samen te beoefenen als muzikant of als zanger en te laten horen aan een publiek”, vertelt huidig dirigente Veerle Christiaen (38) uit Poperinge. “Klimdraad plukte zijn naam uit de hoppeteelt. Het is de draad die dient als steun voor de hoppeplant die naar boven moet klimmen. De topdraden steunen dan op hun beurt de klimdraad. Symbolisch dus, zo is er de beweging naar boven toe maar ook de horizontale vriendschapsbanden. Al 30 jaar lang zingt Klimdraad ook ‘Span een draad’ als hun lijflied.”

Basis

Klimdraad staat voor een jeugdbeweging waarbij muziek de basis is. “Klimdraad is een muzikale jongerengroep die samen zingt en musiceert. Zangers en muzikanten verzorgen met hun jeugdig enthousiasme allerlei gelegenheden. Daarnaast worden ook verschillende ontspanningsactiviteiten georganiseerd om de vriendschap te versterken en om de twee jaar trekken ze op driedaags kamp.”

Gedurende die 30 jaar kende Klimdraad verschillende dirigenten. “Ze leidden meestal elk een vijftal jaar de jeugdgroep en legden elk hun eigen accenten, die tot op vandaag nog voelbaar zijn. Als tienjarige ben ik zelf als zanger bij Klimdraad gestart, later als muzikante op dwarsfluit, tijdens de dirigeerperiode van mijn broer Kristof. Vanaf 2009 was ik deel van een dirigentenduo. Vanaf 2017 nam ik het dirigeren volledig op mij en begeleid ik de enthousiaste groep tot op heden. Klimdraad draag ik dus zelf al 28 jaar in mijn hart”, zegt Veerle. Ze is lerares in het tweede leerjaar in VBS Sint-Benedictus in Poperinge. Naast dirigente van Klimdraad is ze al meer dan 27 jaar muzikante bij de Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar en al 17 jaar verantwoordelijke van de dansgroep De Hoppebellen.

Jubileum

In die 30 jaar Klimdraad creëerde de groep al heel wat mooie herinneringen. “In 2019 namen we deel aan een concertmarathon ‘Sing for life’ ten voordele van de Warmste Week in Kortrijk. Tijdens de daaropvolgende coronajaren 2020 en 2021 werden veel optredens geannuleerd en konden activiteiten en repetities niet meer doorgaan. Ik moest op een creatieve manier de vriendschapsbanden en contacten met de jongeren in stand houden. De repetities werden vervangen door wekelijkse virtuele muzikale uitdagingen of een videochat onder vrienden”, legt Veerle uit.

“Later werd er gezongen op een buitenlocatie en met mondmasker. Elkaar blijven zien was belangrijk. Zingen, musiceren en vooral bijpraten met vrienden was goed voor het welbevinden van onze jongeren. Daarom bleven we inzetten op het organiseren van Klimdraadactiveiten, zoals schaatsen, bowling of een zoektocht en gingen we steevast op kamp.”

Folkmis Dranouter

In 2022 kon alles weer normaal verlopen en kreeg Klimdraad weer mooie kansen om op te treden. “In mei 2023 namen we deel aan het Vredesconcert in Ieper, samen met 150 zangers uit de Ieperse regio. We brachten ook solo als muzikale jongerengroep uit Poperinge het bekende ‘Morgen zal het vrede zijn’. Ook naar aanleiding van de Poperingse Hoppefeesten in september 2023 traden we op. Tijdens de verbroederingsviering voor alle binnen- en buitenlandse delegaties, die deelnamen aan de Hoppestoet, zongen de jongeren in verschillende talen en weerklonk het Hoppelied. Enkele jaarlijks terugkerende optredens tijdens 30 jaar Klimdraad waren Folkmis Dranouter, verschillende vredesconcerten, Vrijdagmarkt in Poperinge tijdens de zomervakantie en Winter in Poperinge in december.”

Ontmoeting

“De activiteiten van Klimdraad zijn niet enkel zingen en musiceren. De wekelijkse repetities zijn een welgekomen ontmoeting voor de leden”, verduidelijkt Veerle. “Om de vriendschap te versterken komen de jongeren ook geregeld samen voor andere activiteiten: een bowlingspel, een zwemnamiddag, een schaatsavond in Winter in Poperinge of pretparkdag. Tweejaarlijks gaan we op kamp.”

Het 30-jarig bestaan werd voor de leden gevierd met een kamp naar de Vlaamse Ardennen in juli. “Voor oud-leden was dat met een fietstocht door onze hoppestreek eind augustus. Onlangs was er onze feestzondag met een jeugdviering in de Sint-Bertinus. Het werd een dankviering, met woord en muziek door Klimdraad samen met oud-leden en een muzikale namiddag.”

Jongens en meisjes vanaf 10 jaar, die graag zingen en muziek maken kunnen lid worden van Klimdraad. “Muzikale voorkennis is niet vereist. Alle muzikanten die dwarsfluit of gitaar spelen en uiteraard ook zangers zijn van harte welkom bij Klimdraad.”