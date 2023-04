Muzikale couscous voor Le Fasam

De Koninklijke muziekmaatschappij Fasam heeft opnieuw zijn leden, muzikanten en supporters verwend met een coucousmaaltijd in hun lokaal Fasam in Le Bizet in Komen. Gedurende twee dagen konden liefhebbers samen met vrienden en familieleden genieten van een heerlijke maaltijd gemaakt en geserveerd door eigen mensen. Ze konden 250 deelnemers noteren die bediend werden door de muzikanten en vrijwilligers. Op de foto zien we vrijwilligers achter de bar van hun lokaal samen met dirigent Didier Vandeskelde die alles in goede banen wist te leiden. (foto ZB)

Foto en os ZB