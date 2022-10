Muzikale broers samen Dark Puppy

Dik een half jaar na de release van zijn album ‘Pérels voor de zwiens’ komt Alain Verlinde, alias ‘Dekustenoare’, alweer met een nieuw muzikaal project op de proppen.

Ditmaal kreeg de muzikale duizendpoot in de studio versterking van zijn broer Serge en zangeres Sarah Vantorre. “Ik leerde Sarah lang geleden kennen in een Blankenbergse studio en vond haar stem toen al geweldig”, vertelt Alain.“Onze wegen gingen uiteen, tot ze mij recent een interessante sample track toestuurde. Dat was meteen de aanzet voor een Engelstalig EP’tje met vlot toegankelijke popmuziek, geïnspireerd door de 80’s tot nu.” Het project luistert naar de naam Dark Puppy.

Beenhouwer van dienst

“Dark Puppy, vanwege de sarcastische, soms wat donkere humor die we alle drie gemeen hebben”, verklaart Alain, ooit de vocalist van Sliek De Zeesterre. Bij Dark Puppy zit hij samen met broer Serge aan de knoppen. “Ideeën worden in de studio aan stukken gescheurd tot ze in het keurslijf van Dark Puppy passen.”

“Mijn broer staat in voor de eindmix, ikzelf ben zeg maar de beenhouwer van dienst. De liedjes op Dark Puppy liggen allemaal goed in het gehoor, ze vallen onder de gemeenschappelijke noemer pop”, klinkt het. Bij elk van de 13 opgenomen tracks hoort ook een opvallende muziekvideo. “Omdat dit er vandaag de dag nu eenmaal bij hoort in onze beeldcultuur”, besluit Alain. (WK)