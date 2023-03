Muzikaal talent? Schrijf je in voor deze wedstrijd!

In navolging van Toets ‘83 organiseren De Vrienden van het Live Lied een talentenjacht die dan ook de passende naam Toets ‘23 heeft meegekregen. Hierin gaan ze op zoek naar jong en oud talent, alleen of in groep, maar wel met eigen Nederlandstalige nummers.

In de jaren tachtig waren Vlaamse pop- en kleinkunst op topniveau. Artiesten als Johan Verminnen, Raymond van het Groenewoud, Zjef Vanuytsel, Kris Debruyne, Urbanus en andere Jan Dewilde’s maakten in die jaren furore en vonden toen ook de weg naar de legendarische Gilde-zaal in Ruddervoorde. “Dit op uitnodiging van Kazak, een vereniging die ontstaan was vanuit de KSA-leiding. Om ook nieuwe muzikale talenten een kans te bieden, werd door het Davidsfondsbestuur in 1983, exact 40 jaar geleden, een Vlaamse pop- en kleinkunstwedstrijd, genaamd Toets, georganiseerd. Deze kreeg behoorlijk veel bijval en persbelangstelling vanuit heel Vlaanderen. De eerste editie van de wedstrijd werd gewonnen door wijlen singer-songwriter Lode Den Turck uit Kortrijk”, weet Dominiek Schrauwen te vertellen.

Festival

Enkele mensen die er destijds ook al bij waren, blazen nu met De Vrienden van het Live Lied, de organisatie van deze Toets-muziekwedstrijd nieuw leven in. Wie zich als muzikaal talent geroepen voelt om aan de wedstrijd deel te nemen, kan dit tot 31 maart laten weten via mail: Dominiek@dosch.be. Een beperkt aantal deelnemers zal geselecteerd worden en deze finalisten zullen de kans krijgen om op Ridefort ‘23 te strijden voor de eerste plaats. De uiteindelijke winnaar staat dan in het voorprogramma op het festivalgedeelte van Ridefort ‘23. “Bovendien mag deze winnaar voor een gratis opname de Gentse Studio Room 13 intrekken”, vertelt Dominiek erbij. In navolging van het totaal-event Pecsteen ‘19, de kasteelfeesten rond het Pecsteen kasteel, gaat Ridefort ‘23 door op zondag 3 september, in de omgeving van Ridefort en het tot festivalweide omgebouwde Dominiek Savio-plein. Het programma belooft heel aardig te worden. Het wordt een volledig Nederlandstalig festival waarvan al twee namen werden bekendgemaakt. Broes wordt de opener. Zij werden zopas in de Ancienne Belgique bekroond met de award van Beste Folk Live Groep van het Jaar. Als tweede groep komt Yevgueni, de bekende band van Klaas Delrue, aan de beurt, die in het verleden hits uitbracht zoals Nieuwe meisjes en Als ze lacht.