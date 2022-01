Muziekvideo Pigeon Eggs geselecteerd voor filmfestival

De muziekvideo Liaisons Dangereuses van de Oostendse band Mildreda, gemaakt door film- en fotostudio Pigeon Eggs van Pieter Clicteur uit Ettelgem en Geert Germonpré uit Zandvoorde, is geselecteerd voor het Brussels Independent Film Festival. Geert zorgde voor het camerawerk, Pieter voor de regie.

Het Brussels Independent Film Festival is een ideaal platform om alternatieve films, videoclips, documentaires en kortfilms in te dienen. Pigeon Eggs is een samenwerking tussen fotograaf Pieter Clicteur en cameraman/monteur Geert Germonpré.

“Ik kreeg geregeld de vraag of ik naast fotografie ook film kon aanbieden, terwijl Geert de omgekeerde vraag kreeg om tijdens het filmen ook fotografie te kunnen voorzien. Omdat we van mening zijn dat je je best specialiseert, hebben we de krachten gebundeld zodat we beide disciplines op een professioneel niveau kunnen aanbieden.”

Verleden in muziek

Er volgden al snel een aantal mooie opdrachten voor grote en middelgrote bedrijven. Naast bedrijfsfilms hebben beide heren zich ook gestort op het maken van muziekvideo’s. “We hebben allebei een verleden in de muziek, we speelden in een vorig leven in dezelfde band, waardoor videoclips ons uiteraard aantrekken.”

© Pieter Clicteur

“Het is een moeilijke markt maar je mag er wel een stuk verder out of the box werken dan bij bedrijfsfilms. Daardoor kunnen we ons creatief helemaal uitleven in die branche”, aldus Pieter en Geert. Zo maakten ze onder anderen voor Augustijn Vermandere – zoon van – een muziekvideo.

Het festival

De samenwerking met Mildreda, de band van Oostendenaar Jan Dewulf, resulteerde in een donker verhaal dat perfect aansluit bij de sfeer die de groep wil uitstralen. Die kwaliteit is niet onopgemerkt voorbijgegaan met de selectie op het Brussels Independent Film Festival tot gevolg. Geselecteerd uit meer dan 3.000 inzendingen en vertoond op groot scherm zal de video – met het Brugse model Miss C – extra tot zijn recht komen.

Het vernieuwde Brussels Independent Film Festival vindt dit jaar plaats van 6 tot 22 februari.

Het Brugse model Miss C speelt de hoofdrol in de muziekvideo van de groep Mildreda. (foto’s Pieter Clicteur)

© Pieter Clicteur

(LI)