Muziekverenigingen brengen ‘Kerst@The Movies’ in O.L.V. Ter Duinenkerk: “Filmmuziek uit de kerstsfeer”

Op tweede kerstdag is de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk het decor van een uniek totaalspektakel ‘Kerst@The Movies’ waar drie lokale muziekverenigingen samen de schouders onder zetten. Het Koksijdse Beauvarletkoor, het Veurns Vocaal Ensemble en de Nieuwpoort Concert Band dompelen de kerk en het publiek onder in een nostalgische kerstsfeer met kerstnummers uit iconische kerstfilms in diverse stijlen.

De drie dirigenten van het Veurns Vocaal Ensemble (VVE), de Nieuwpoort Concert Band en het Beauvarletkoor Koksijde kennen elkaar al jaren en werkten eerder al samen. De drie dames doceren ook aan StAPwest, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek in Veurne. Stephanie Maertens is docente piano en dirigente van het VVE, Cindy Schrijvers is leerkracht dwarsfluit, piccolo, altfluit, muzieklab en muziekatelier en dirigeert de Nieuwpoort Concert Band, Griet De Meyer is leerkracht zang, koor en muzieklab en dirigeert naast het Beauvarletkoor Koksijde nog meerdere koren.

Bijzondere ervaring

“Een kerstconcert met drie dirigentes is een toffe ervaring, maar ook een uitdaging, want we hebben toch elk ons ‘metier’ in ons koor of orkest”, zeggen de drie dames. “Een koor is voor mij wel nieuw”, geeft Cindy Schrijvers toe. “Voor dit concert zijn we trouwens met zo’n 150 uitvoerders. Als dirigent wisselen we elkaar af, en als we niet dirigeren, dan zingen we of spelen we zelf mee.”

Mooie kerk

Stephanie Maertens kwam met het idee om samen een kerstconcert rond filmmuziek op poten te zetten. “Alle nummers komen uit typische kerstfilms of musicals, zoals Home Alone, The Sound of Music, Frozen, Harry Potter … en natuurlijk zal ‘All I want for Christmas is You’ van Maria Carey uit de gelijknamige tekenfilm niet ontbreken.” Griet De Meyer vult aan: “Er is wel één uitzondering: we brengen ook Benedictus uit ‘The Armed Man’ van de Welshe componist Karl Jenkins, een rustig, populair stuk dat een plek veroverde in de top drie van de Klara Top 100. Dat nummer bracht het Beauvarletkoor en de Nieuwpoort Concert Band zes jaar geleden in het kader van ‘100 Jaar Oorlog’. Het is geïnspireerd door een Frans soldatenlied uit de 15de eeuw en een oproep voor vrede, meer dan ooit toepasselijk in deze tijden. Het wordt voor ons een bijzondere ervaring om met zoveel mensen deze muziek in de mooie kerk van Koksijde te brengen. Dit totaalspektakel wordt een bonte mix van filmmuziek uit de kerstsfeer, maar in gevarieerde stijlen, van klassiek tot jazzy.”

De eerste generale repetitie vond plaats in het gloednieuwe rode theater van StAPwest. “We voelden onmiddellijk dat alle leden van de drie verenigingen supergemotiveerd waren om samen te oefenen”, verzekeren de drie dirigentes. “Dat is voor ons dan een fijne ervaring die je voelt tot in het diepste van je ziel. Voor de repetities mogen we ook het materiaal gebruiken van StAPwest, en we willen ook benadrukken dat alle koor- en orkestleden mee de handen uit de mouwen steken voor de logistiek, voor de bar …”

Enthousiaste inzet

“Er is een hele goede samenwerking met het bestuur. Wij kunnen als kunstenaar wel originele en leuke ideeën hebben, het mag altijd nog groter en nog meer, maar zonder de enthousiaste inzet van onze besturen en onze leden zouden we zoiets nooit kunnen realiseren. Elk van onze verenigingen heeft haar specialiteit, heel wat contacten, waardoor we ook konden rekenen op de steun van meerdere sponsors uit de regio. We vullen elkaar heel mooi aan – kortom: we zijn de som van drie delen.”

Met hun concert ‘Kerst@The Movies’ willen de organisatoren verbondenheid creëren tussen de verenigingen, StAPwest in de Westhoek. “We trekken samen de kerstkaart met alle toeters en bellen”, besluiten de drie dirigentes.

Kerst@The Movies op 26 december om 19 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, Kerkplein, Koksijde. Het concert is bijna volledig uitverkocht, misschien zijn er nog enkele tickets aan de deur te bemachtigen (prijs 25 euro).

Info over nog beschikbare tickets of een plekje op de wachtlijst via Dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, Koksijde (058 51 29 10) – https://www.visitkoksijde.be) of via kerstadthemovies@gmail.com.