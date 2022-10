Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid gaat Afrikaans: “De nummers zijn een uitdaging voor het slagwerk”

Op 15 oktober brengt de Koninklijke Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid hun jaarlijks herfstconcert met als thema ‘Afrika’. Ze doen dit samen met hun Jeugdharmonie en trommelkorps, leden van muziekvereniging De Verenigde Vrienden St-Denijs, solistes Lies Delrue en Charlotte Itoro en gastsoliste sopraan Françoise Vanhecke. Het totaalconcept is van dirigent Tom Vrijens.

Jaarlijks geven de Jeugdharmonie en Koninklijke Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid een herfstconcert in Het Spoor. Thema dit jaar is ‘Afrika’, een totaalproject van Tom Vrijens, al 15 jaar de dirigent van de Jeugdharmonie en de Muziekvereniging. “We timmeren al jaren aan de muzikale weg om jong talent aan te trekken en te begeleiden. We doen dit in samenwerking met H.A.P!, de academie Peter Benoit Harelbeke”, aldus Tom. “Voor onze concerten werken we graag met een thema. Dit jaar koos ik voor muziek uit Afrika met duiding en invulling en een aangepast decor in de zalen van Het Spoor. Op muzikaal vlak zijn er enkele nummers die een uitdaging zijn voor het slagwerk.”

‘Pata Pata’

Voor de muzikale invulling deed Tom ook een beroep op soliste Charlotte Itoro en als gastsoliste de Harelbeekse sopraan Françoise Vanhecke. Een kleine tip van de sluier: Charlotte en Françoise zingen enkele beklijvende nummers in het Afrikaans en brengen samen ‘Pata Pata’, de hit van Miriam Makeba, bijgenaamd ‘Mama Africa’. Als verdere invulling zijn er onder meer projecties op groot scherm, een workshop Djembé en tentoongestelde kunstwerkjes. “Er is ook een samenwerking met de We{i}reldraad, geëngageerde burgers die het stadbestuur adviseren over zaken zoals internationale solidariteit, samenleven in diversiteit en wereldburgerschap. In de foyer zijn er infostands rond een 10-tal projecten die de raad financieel steunt”, zegt voorzitter Hendrik Vergote. In de Blauwe Zaal kan je terecht voor een drankje. Het concert heeft plaats op 15 oktober om 19.30 uur in cultureel centrum Het Spoor. Een kaartje kost 15 euro, gratis consumptie inbegrepen.

15 jaar stedenband

Stad Harelbeke heeft sinds 2007 een stedenband met de stad Eenhana in Namibië in Zuid-Afrika. Daarbij worden kennis en ervaring tussen beide besturen uitgewisseld. Zo zetten beide steden samen de schouders onder projecten op vlak van onder meer bestuur, duurzame ontwikkeling, milieu, werken & ondernemen en ICT. De jarenlange samenwerking zorgt voor waardevolle uitwisselingen, waarbij het noorden een gezicht krijgt in het zuiden en omgekeerd. Dit jaar bestaat de stedenband 15 jaar. Een delegatie uit Namibië zal aanwezig zijn met burgemeester Omri-Onn Kavandje, Dept. burgemeester Selma Kawiwa, CEO Gabriel Benjamin en Steve Mwaningange.