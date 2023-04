Muziekliefhebber Johan Feys geeft lezing ‘Liefde voor vinyl’: “Daags voor Record Store Day”

Muziekliefhebber Johan Feys komt op vrijdagavond 21 april om 19.30 uur daags voor Record Store Day spreken over zijn passie voor vinylplaten in de Ieperse bibliotheek. Hij deed dit eerder al tijdens Wanatou, het najaarsprogramma van de brouwerij Sint-Bernardus. “Ik wil mensen aanwakkeren om naar vinyl te luisteren”, zegt hij.

Velen zullen Ieperling Johan Feys (48) kennen als leerkracht of als de helft van straattheateract ‘Kartje Kilo’. Maar Johan is ook sinds kinds af aan een fervent muziek -en vinylliefhebber. “Ik ben al mijn ganse leven bezeten door muziek”, vertelt Johan. “Zelf speel ik gitaar en daarnaast luister ik graag naar muziek. Het begon met cassettes en uiteindelijk begon ik vinyl te verzamelen. Ik vind vinyl een schitterend format. De verzameling is heel groot, maar ik doe het niet puur om te verzamelen. Het gaat mij om het beluisteren en ik koop enkel platen die ik graag hoor. Mijn eerste plaat? Dat moet Every Breath You Take van The Police zijn, toen ik een jaar of 12 was. Mijn voorlopig laatste plaat is Memento Mori van Depeche Mode. Mijn zoon Elias nam die mee uit een platenwinkel in Gent. Ik probeer zoveel mogelijk in de platenwinkels te kopen, maar soms bestel ik mijn platen online. Elias is trouwens net als mijn vrouw Lies en jongste zoon Kasper heel muziekminded. Het is heel fijn dat we die passie kunnen delen.”

Platenhoezen raden

Enkele jaren geleden richtte Johan een groep op Facebook op voor platenhoesliefhebbers. “De groep heet ‘Nonkel Johans dolle Raadje Plaatje groep!’. In deze groep kan je platenhoezen raden. Het is niet echt een groep puur voor vinylplaten, maar wel voor mensen die graag platenhoezen herkennen aan de hand van een detail uit die hoes. Het leeft echt en iedere muziekliefhebber is er trouwens welkom.”

Vuurdoop in Watou

Vrijdag 21 april geeft Johan voor de tweede keer een lezing over zijn liefde voor het ‘zwarte goud’. “Mijn vuurdoop was tijdens Wanatou, het najaarsprogramma van Sint-Bernardus. De Ieperse bib lijkt me een ideale setting. De datum van de lezing is niet zomaar gekozen. Het is daags voor Record Store Day. Ik zal de 21ste op een enthousiaste manier vertellen over mijn passie. Ik zie deze lezing als een verlengstuk op mijn job als leerkracht.”

Zowel de vinylfreaks als de doorsnee muziekliefhebber zonder vinylverzameling zullen iets opsteken. “In Watou merkte ik al dat het publiek een leuke mix is. Ik wil vooral de mensen aanwakkeren om naar vinyl te luisteren.”

Het blijft niet bij deze lezing in Ieper. “Na mijn passage in Ieper, wil ik het nog enkele keren brengen. In oktober zal ik dit doen in Wevelgem.”

Meer info: Liefde voor Vinyl, op 21 april om 19.30 uur in de bibliotheek. Weverijstraat 9, 8900 Ieper. Inkom bedraagt 5 euro. Je kan dit overschrijven op BE69 0910 2224 7078 of cash de avond zelf.