Muziekgroep van Vincent Devos blijft indruk maken: “We spitsen ons nu meer toe op liveoptredens”

Tientallen jaren lang verbinden een gedeelde passie aan muziek, een hechte vriendschap en een hand vol mooie ervaringen de bandleden van ‘Stick in a bottle’ nauw aan elkaar. Een parcours die niet altijd even onbewogen blijkt, maar waar het publiek de grootste motivatiebron is.

Vincent Devos (51), woont al heel zijn leven in Spiere-Helkijn. Hij is aan de slag als marketingverant-woordelijke, actief aanwezig op de gemeente en heeft een grote passie voor muziek. Al noemt Vincent zichzelf een laatbloeier. “Ondanks mijn moeder op het conservatorium zat, kwam mijn interesse voor muziek pas op mijn 17de. Ik startte op mijn 18de samen met vrienden een bandje.” Inmiddels heeft de bassist al een flink aantal jaar ervaring op de teller staan. “Ik kreeg een opleiding van de bassist die lang de muziek van Will Tura verzorgde. Daarnaast is veel oefenen de belangrijke sleutel tot succes.”

De groep Stick In A Bottle telt naast Vincent nog vier andere leden: Ringo Verdonckt speelt op de drums, Tom Nottebaere is de lead gitarist, Steven Vandersteene verzorgt het ritme op gitaar en tot slot is er Philippe Meuws. Hij is de leadzanger. De groep bestaat inmiddels 25 jaar. Ze verzorgen Engelstalige covers waar ze een eigen touch aan geven. Zelfs met een onderbreking, die volgens Vincent aan de omstandigheden van het leven te wijten zijn, staat de groep nog steeds heel sterk in de schoenen.

“We hebben onze voet naast de grote namen geplaatst”

“Op de volksfeesten waren we zeker niet de grootste naam, maar we hebben ons ongelooflijk sterk verdedigd, en we werden door veel inwoners van Spiere-Helkijn vertegenwoordigd. We hebben onze voet naast de grote namen geplaatst. Het is iets wat ons erg gelukkig maakt.” Ook voor de organisatie heeft de bassist enkele lovende woorden klaar: “Het evenement was erg geslaagd! Iedereen heeft het enorm naar zijn zin gehad. Een dikke pluim voor het feestcomité van Kooigem.”

Toekomstplannen

De toekomstplannen van Stick In A Bottle liggen gestrookt met hoe ze nu de dagen vullen. “We maakten enkele jaren terug zelf een cd met enkele mooie nummers. Nu spitsen we ons meer toe op liveoptredens, daar halen we het meeste voldoening uit. Het is niet meteen de bedoeling om opnieuw de studio in te duiken. Dat kost een heleboel tijd en moeite, maar zeg nooit nooit natuurlijk” , knipoogt Vincent Devos.

(SV)