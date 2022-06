Muziekfestival Stressfactor verovert Sint-Paulus

Stressfactor is een muzikale formule waar scholen kunnen voor solliciteren. Twee jaar geleden nam de leerlingenraad van het Sint-Pauluscollege het heft in handen. Ze maakten een journaal met een verslag van een slecht festival, waarop iedere bezoeker zich verveelt.

“We overtuigden de mensen van Stressfactor maar toen kwam corona. We zijn nu het eerste vijfde jaar op de campus. De collega’s die een jaar ouder zijn, hebben we uitgenodigd”, leren we van Keani Puttemans en Elisa Ghesquiere, die zich bekommeren om de communicatie. “We zijn al het hele jaar in de weer. Een eerste vergadering in november en dan de start van aparte werkgroepen: veiligheid, communicatie, backstage, hospitality. We kregen een handleiding, maar mochten nog veel zelf uitwerken. 30 van de 80 vijfdejaars zijn actief betrokken.” Wat waren struikelstenen? “De interne communicatie was een uitdaging. De aparte werkgroepen werkten allerlei dingen uit, maar soms wisten we te weinig van elkaar. ”“

Palmbomen backstage

De hele school kan vandaag genieten van The Juliets, Mandy en Omdat het kan Soundsystem featuring Average Rob. Tussen de concerten brengen scholieren hun dj-set. “We stellen voor dat iedereen die meewerkte 90 procent krijgt voor dagwerk” lachen Keani en Elisa. “Het leukste was onder andere dat we in de jeugdclub attributen mochten helpen zoeken rond het thema Hawaii. Er staan nu heuse palmbomen in de backstage. En ook de wedstrijd uitwerken, was iets speciaals. We organiseerden een muziekbingo en een heuse klassencompetitie, met als prijs een meet en greet met Mandy.”

Op het terrein genoten festivalgangers Aubrey, Satine, Malya en Floor van de muziek. “Er is nu al goeie ambiance. Het eten voor de backstage hebben wij deze morgen klaargemaakt. We kijken vooral uit naar Mandy.” In de VIP-tent was er een drukte van jewelste. Daar troffen we een enthousiaste Admane El Kaddouri aan, die samen met zijn broer op stap was. Hun zoon Walid en dochter Yasmine zitten er op school. “Wij zijn hier heel goed ontvangen. Alles is prima georganiseerd en we geven graag een extra steun aan dit initiatief van de jongeren.” Ook Elke Hanssens van het Relaxhuisje is positief. “We kennen de muziek niet echt maar de sfeer zit zeker goed.” Vijf jonge dames nippen van een glaasje wijn. “Wij zijn eigenlijk de oorspronkelijke indieners van de aanvraag, verklappen Ellen, Ylise, Jutte, Margo en Bente. “We zien dat veel van onze aanvraag vandaag uitgevoerd is, de inrichting van het terrein, zelfs de poster is bewaard. We wisten wel niet dat we hier een VIP-behandeling zouden krijgen. Het is super om er bij te zijn.”

De organisatie van het muziekfestival is een mooie kans voor de leerlingen om ervaring op te doen op verschillende terreinen, de betrokken leerkrachten zijn tevreden met het resultaat. Op naar volgend jaar? (HV)