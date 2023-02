Muziekfestival Push The Button in Oostende lanceert acht nieuwe namen voor hun tweede editie

Op zaterdag 8 april organiseren Muziekclub De Zwerver, Kunstencentrum KAAP en De Grote Post voor de tweede keer het muziekfestival Push The Button in Oostende. In totaal zullen zestien artiesten en bands op drie podia staan, waaronder een nieuwe ‘club stage’ in De Grote Post.

Net na de laatste lockdown organiseerden de drie cultuurpartners een avond vol concerten waar de grenzen van elk huis werden opgezocht en overschreden. Na deze eerste geslaagde editie zetten de organisatoren een tandje bij en voegen ze het podium van (theater)zaal ‘De Grote Post’ toe als een ‘clubstage’. Lode Pauwels van De Zwerver licht toe: “We zagen bij de eerste editie dat de mensen zin hadden in een feestje. Dus we willen nu een stage on stage waar het publiek tot in de vroege uurtjes kan loos gaan op de beste beats van het moment.”

De drie partners hebben de voorbije maanden zorgvuldig geschaafd aan een line-up die sprankelt en evenwichtig is samengesteld uit delen hiphop, electronica, jazz en wat ze zelf ‘experiment’ noemen. Jaïr Tchong van KAAP ziet daar een duidelijk verhaal in. “We hebben met onze huizen elk een zeer uiteenlopende stijl van muziek die we brengen. Als KAAP richten we ons meer op jazz en wat je onder de noemer experimenteel kan noemen, De Zwerver sluit meer aan bij hiphop en electronica. Die twee muzieklijnen smelten samen in het geweldige gebouw van De Grote Post waar we het publiek met een breed smakenpallet op hun wenken kunnen bedienen.”

In totaal zullen zestien acts aantreden.

Dit zijn de acht nieuwe namen: – Tsar B – Blck Mamba – Jazz Brak – Schroothoop – Karen Willems (Terre Sol Four) – Aroh – Kleine Crack & Slagter -Dorian Dumont plays Aphex Twin Deze acht werden al eerder aangekondigd: – Rival Consoles (UK) – Lander & Adriaan – 𝙉∆𝘽𝙊𝙐 – Mankiyan – Use Knife – Youniss – Denzel Himself (UK) – Monsieur Doumani (CY)

De ticketverkoop is reeds gestart. Je kan tickets aan 25 euro kopen in voorverkoop via www.pushthebutton.be waar je meteen ook alle informatie over de bands vindt.