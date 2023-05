Muziekduo EEND eert overleden vriend met plaat ‘Gistel’: “Dit is geen droevige muziek”

EEND. Dat is de bandnaam van Double EE en iNDy. Twee uitgeweken West-Vlamingen die vanuit het Gentse opvallende muziek maken. Hun nieuwste creatie: de plaat getiteld ‘Gistel’. Die bevat tal van verwijzingen naar de polderstad, maar de belangrijkste is de link met hun overleden vriend. “Je voelt de spirit van Dieter ronddwalen in de muziek.”

Disclaimer: verwacht van het duo geen afgelikte popdeuntjes of strak geproducete melodieën. Denk aan een mix van rauwe lo-fi, korrelige indie, invloeden van rock en alternatieve genres en zelfs hoorspelen en audioverhalen. Haal er bizar-komische teksten bij en je krijgt vreemde, maar net daarom verfrissende muziek. “Geen van ons ging naar de muziekschool of volgde zangles. We zijn autodidacten en bijzonder zware muziekliefhebbers: concerten, festivals, cd’s, vinyl, cassettes… Niks gaat ons oor voorbij”, openen Double EE en iNDy. “We spelen bas, gitaar, synthesizer, draaien aan de drumcomputer en zelfs een blokfluit passeert de revue. Ook sommige objecten zien we als een instrument. Zo namen we al de klank op van een mes of een grasmaaier om in nummers te verwerken. Onze eerste opnames deden we zelfs gewoon met onze smartphone.”

Klanken van Gistel

De leden van EEND, midden-veertigers, houden hun echte naam voor de buitenwereld verborgen en poseren voor onze fotograaf met – wat had je gedacht – een eendenmasker. “Speciaal gekocht op een Chinese website: 35 euro per stuk. Ach, we nemen onszelf vooral niet te serieus, maar onze muziek wél.”

En dat valt te horen op hun nieuwe plaat ‘Gistel’. Een sfeerrijke samensmelting van verschillende genres en een heel dikke Gistelse saus met een tragisch verhaal als bindmiddel. “We zijn allebei afkomstig uit verschillende West-Vlaamse gemeenten. We kennen elkaar eigenlijk al zo’n vijftien jaar sinds onze studies in Gent via een gemeenschappelijke vriend: Dieter Vanderbeke, afkomstig uit Gistel. In 2007 sloeg het noodlot echter toe. Op reis in Zuid-Afrika ging Dieter zwemmen in zee, maar hij keerde niet terug uit het water. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Een bijzonder tragische gebeurtenis die je onmogelijk kan vergeten. Hoewel we pas sinds enkele jaren echt samen muziek maken, was er altijd al het idee om Dieter te eren met een plaat.”

“De bal ging aan het rollen toen we op een rommelmarkt de vinylplaat ‘Klanken uit Gistel’ aantroffen: een uitgave van de jaren zeventig waarop twee vertellers de geschiedenis van de stad overlopen, gespekt met fragmenten van lokale harmonieën en koorliederen. Niet alleen kropen we in onze muziekstudio – (knipogen) een veredelde kelder, eerlijk – maar trokken we naar Gistel zelf om allerlei fragmenten op te nemen. Denk daarbij aan mensen die petanque spelen, aan het werken zijn in hun tuin en natuurlijk een passage van de Godelieveprocessie. De albumhoes is een beeltenis van die processie, trouwens. En tussenin hoor je ook een verdoken reclamespotje voor Velo’s Vanderbike, de fietsenwinkel van Dieters broer Steven. Daarom is het belangrijk te vermelden dat niet alleen de nummers zelf, maar ook de tussenfragmenten van belang zijn. De songs gaan naadloos in elkaar over.”

Haar komt recht

Rond minuut 25 van de plaat is er een echt kippenvelmoment. Daarin hoor je daadwerkelijk de stem van de betreurde Dieter. “In mijn studentenjaren maakte ik een kortfilm waarin Dieter één van de acteurs was. Ik was dat eigenlijk allemaal vergeten, tot ik toevallig op die oude video’s botste”, vertelt iNDy.

Dieter Vanderbeke overleed in 2007. © gf

“Toegegeven, die film was tenenkrullend slecht (lacht). Maar er zat een bijzondere passage in. De andere acteur zegt in zijn dialoog tegen Dieter: ‘Jij, waar zat je al die tijd. We waanden je dood. Waar was je?’. Waarop Dieter zegt: ‘Ik weet van niks.’. Op zo’n moment, al die jaren later, staat je haar echt recht.”

Spirit

“Denk nu niet dat ‘Gistel’ een droevige plaat is, hé. Integendeel: ze zit propvol leven, grappen, energie, vitaliteit en actie”, gaan de kompanen door. “Dat is ook een van de redenen waarom we nu pas met het eerbetoon op de proppen komen. Pakweg tien jaar terug zou het een geforceerde en trieste uitgave geweest zijn. Nu voél je de spirit van Dieter.”

Cassette

Wie ‘Gistel’ van EEND wil ontdekken, kan terecht op streamingdiensten Apple Music, Spotify en Soundcloud. Later komt het album ook op cassette uit. EEND broedt ook op plannen om live op te treden. Meer info op onder andere Facebook onder de naam ‘EEND, the band’.